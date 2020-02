Dla rynków finansowych Polska jest wiarygodna jak nigdy dotąd

Od kilku lat Polska zmniejsza dług publiczny, na koniec 2020 r. wyniesie on 46,5 proc. PKB. To aż o 7,7 pkt proc. mniej niż na koniec 2016 r. Dla rynków finansowych jesteśmy wiarygodni jak nigdy dotąd, rentowność naszych obligacji jest imponująco niska - mówi wiceminister finansów Leszek Skiba.

Jesteśmy już od kilku lat na dobrej drodze, jeżeli chodzi o zmniejszenie długu publicznego. Jego wysokość w relacji do PKB w 2020 r. po raz kolejny (czwarty z rzędu) zmaleje - mówi Leszek Skiba.

Dla rynków finansowych jesteśmy wiarygodni jak nigdy dotąd, a rentowność naszych obligacji jest imponująco niska, a w niektórych przypadkach oprocentowanie jest nawet ujemne - podkreśla.

Polska to kraj wyjątkowo stabilny makroekonomicznie, z wyraźnie i stale malejącym długiem publicznym. Prognozowanie katastrofy finansów publicznych w przypadku znaczącego spowolnienia gospodarki należy uznać za bezpodstawne.



W kontekście pojawiających się publikacji proszę przedstawić, jaka jest obecnie sytuacja sektora finansów publicznych?

- Zacznę od tego, że jesteśmy już od kilku lat na dobrej drodze, jeżeli chodzi o zmniejszenie długu publicznego. Jego wysokość w relacji do PKB w 2020 r. po raz kolejny (czwarty z rzędu) zmaleje. Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na koniec 2020 r. wyniesie on 46,5 proc. PKB. W porównaniu do 2019 r. to o 0,5 pkt proc. mniej i aż o 7,7 pkt proc. mniej niż na koniec 2016 r. Wcześniejsze lata nie były pod tym względem tak dobre. Mam na myśli nie tylko budżet państwa, ale ogólnie cały sektor finansów publicznych. Nie jest to żadna sztuczka księgowa. Spadek długu mierzony jest wedle metodologii i danych Eurostatu, a nie regulacji krajowych.

Pojawiają się głosy, że grozi nam załamanie gospodarcze. Czy zgadza się Pan z takim stwierdzeniem?

- Przede wszystkim należy zauważyć, że spadek długu chroni naszą gospodarkę w przypadku pogorszenia koniunktury. Mamy opracowaną strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych, jest to działanie systemowe i wieloletnie. Warto wspomnieć też o rankingu Global Competitiveness Index, z którego wynika, że nasz kraj jest jednym z najbardziej zrównoważonych makroekonomicznie krajów UE. Jest to badanie Komisji Europejskiej, która nie ma wobec Polski prawie żadnych zastrzeżeń. Punktem odniesienia przy tworzeniu rankingu było to jak poszczególne państwa zmniejszają swój dług.

Chwali nas KE, w rankingach zajmujemy czołowe miejsca. A jak widzi nas rynek finansowy?

- Dla rynków finansowych jesteśmy wiarygodni jak nigdy dotąd, a rentowność naszych obligacji jest imponująco niska, a w niektórych przypadkach oprocentowanie jest nawet ujemne. Można zatem powiedzieć, że poprawa stanu finansów publicznych w Polsce jest jak najbardziej zauważana również przez rynki finansowe. Również na zrównoważony budżet należy patrzeć z tej perspektywy - to kolejny pozytywny sygnał, jaki dajemy rynkom finansowym.

A co z luką VAT? Czy w dalszym ciągu jej spadek jest tak widoczny jak w ubiegłych latach?

- Pod tym względem jesteśmy wzorem w całej Unii Europejskiej. Nasze sukcesy w walce z luką VAT są doceniane za granicą. Między 2013 a 2017 rokiem zanotowaliśmy drugą największą redukcję luki VAT wśród wszystkich państw UE. Luka ta spadła z 25,7 proc. do 15,4 proc., a według szacunków w 2018 roku wyniosła jeszcze mniej, bo zaledwie 12,5 proc. Faktem jest, że dalsze możliwości uszczelniania VAT są już mniejsze. Skuteczne i konsekwentne działania podjął w tym temacie Pan Premier Mateusz Morawiecki, który ograniczył lukę niemal do minimum na przestrzeni zaledwie kilku lat. Nasze państwo uzyskuje z tego podatku o kilkadziesiąt miliardów złotych więcej niż wtedy, gdy luka VAT wynosiła około 30 proc.

Mam rozumieć, że przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarki są na wyrost.

- Jak już wyjaśniałem wcześniej Polska to kraj wyjątkowo stabilny makroekonomicznie, z wyraźnie i stale malejącym długiem publicznym. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki, prognozowanie katastrofy finansów publicznych w przypadku znaczącego spowolnienia gospodarki należy uznać za bezpodstawne.