Dla tego miasta pandemia oznacza likwidację tysięcy miejsc pracy w bankach

W wyniku pandemii koronawirusa w sektorze bankowym we Frankfurcie znikną tysiące miejsc pracy. Sytuacji nie poprawi nawet przyciągnięcie części bankierów przenoszących się do tego miasta w efekcie brexitu – informuje The Local.

Frankfurcki bank Helaba spodziewa się, że pod koniec 2022 r. w bankowości we Frankfurcie będzie zatrudnionych około 62,7 tys. pracowników, czyli o 2 tys. (3 proc.) mniej niż przed wybuchem pandemii na początku tego roku.



W ostatnich latach liczba miejsc pracy we frankfurckich bankach systematycznie rosła ze względu na rosnące obciążenia regulacyjne, a także brexit.

Jednak cyfryzacja, niskie stopy procentowe, a teraz „dodatkowe obciążenie” w postaci pandemii spowodują nieuniknione redukcje zatrudnienia w sektorze.



Dwa największe banki w Niemczech Deutsche Bank i Commerzbank szukają oszczędności. Zamykają oddziały, zwalniają pracowników.



Przewiduje się, że od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 2022 roku we Frankfurcie powstanie około 2000 stanowisk. Negatywne czynniki, w tym pandemia Sars-Cov-2, spowodują likwidację 4000 tys. miejsc pracy. W rezultacie bankowych etatów będzie o 2 tys. mniej niż dzisiaj.