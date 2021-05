Długa droga do pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy

Polityczna bitwa o Krajowy Plan Odbudowy już za nami. W miniony weekend rząd przesłał dokument do Brukseli. Jeśli zostanie zaakceptowany, to stanie się podstawą do wydatkowania pieniędzy z tzw. Funduszu Odbudowy UE. Na gotówkę przyjdzie jednak poczekać co najmniej kilka miesięcy.

Nie tylko zielony ład i cyfryzacja

Pieniądze napłyną jesienią

Niestraszne pożyczki?

Kiedy? Tu sprawa jest bardziej złożona. Komisja Europejska ma dwa miesiące na weryfikację planów, a następnie każdy z nich musi być zaakceptowany przez Radę UE. Mamy zatem przed sobą trzy miesiące negocjacji i konsultacji. Dopiero po ratyfikacji i akceptacji planów, będą mogły być uruchomione środki.– Gdybyśmy mówili o świecie idealnym, to pierwsze pieniądze mogłyby popłynąć już w sierpniu – ocenia Jan Olbrycht, europarlamentarzysta. Tylko czy żyjemy w świecie idealnym?Ostatnio niewiele na to wskazywało, trzeba zatem brać pod uwagę jedno czy dwumiesięczną zwłokę.Jan Olbrycht dodaje, że owe terminy liczą się od złożenia ostatecznej wersji krajowego planu. - Wciąż nie mam pewności, czy to, co w majowy weekend trafiło do KE, to rzeczywiście ostateczna wersja – mówi.Jak Komisja Europejska będzie oceniać plany? To z jednej strony znane już kryteria dotyczące alokacji środków – nie mniej niż 37 proc. środków ma zostać przeznaczonych na cele klimatyczne, nie mniej niż 20 proc. – na cyfryzację. KE oceni również spójność planu i adekwatność planowanych wydatków. - Instrument powinien wspierać projekty, które są zgodne z zasadą dodatkowości finansowania unijnego. Poza należycie uzasadnionymi przypadkami Instrument nie powinien zastępować powtarzających się wydatków krajowych – czytamy w rozporządzeniu.Są i inne zalecenia. - W całym okresie przygotowywania i realizacji planów odbudowy i zwiększania odporności przedkładanych na podstawie niniejszego rozporządzenia należy brać pod uwagę i promować równość płci i równe szanse dla wszystkich oraz uwzględniać te cele w głównym nurcie działań – zaleca rozporządzenie.- Władze regionalne i lokalne mogą być ważnymi partnerami w realizacji reform i inwestycji. W tym względzie powinny one być odpowiednio konsultowane i zaangażowane, zgodnie z krajowymi ramami prawnymi – czytamy również.Jak to się będzie odbywało? – Komisja Europejska będzie w stałym dialogu z poszczególnymi rządami, ale też z udziałem Parlamentu Europejskiego. Będzie na bieżąco prosiła o wyjaśnienia i wskazywała potrzebę ewentualnych korekt kub uzupełnień – twierdzi Jan Olbrycht.Według przedstawicieli rządu ten tryb to żadna nowość. - Byliśmy na tyle ostrożni, że na każdym etapie tworzenia Krajowego Planu Odbudowy byliśmy w stałym kontakcie z urzędnikami Komisji Europejskiej, którzy na bieżąco zwracali uwagę na pewne mankamenty. Dlatego nie spodziewamy się większych zastrzeżeń do treści KPO, bo on był na bieżąco konsultowany – mówi w rozmowie z WNP.PL Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.Po przejściu przez ten tor przeszkód można już czekać na pieniądze. W tym roku będzie to 13 proc. przyznanej kwoty w ramach prefinansowania.Cały europejski Fundusz Odbudowy wart jest 750 mld euro: 390 mld euro dotacji plus możliwość uzupełnienia ich pożyczkami do kolejnych 360 mld euro. Jest możliwy dzięki wyemitowaniu przez Komisję Europejską obligacji długoterminowych.Polska ma być jednym z największych beneficjentów. Z Funduszu ma otrzymać 23,9 mld euro w dotacjach oraz 34,2 mld euro pożyczek. To pożyczki są zresztą jednym z powodów politycznej burzy – większy udział pieniędzy pochodzących z puli pożyczkowej w programach dla samorządów rodzi obawy, że samorządy zostaną zmuszone w ten sposób do dalszego zadłużania się.Zdaniem Jana Olbrychta tak być nie musi. W przypadku pieniędzy z puli pożyczkowej dłużnikiem jest bowiem rząd, który zaciąga pożyczkę w Komisji Europejskiej. To, czy pozyskane w ten sposób środki trafią do końcowych beneficjentów (np. samorządów) w formie instrumentów bezzwrotnych, czy też pożyczek, zależy od rządu. Także spłata tych pieniędzy z puli pożyczkowej będzie spoczywała na barkach rządu – bo to on jest dłużnikiem KE.Być może dlatego, rząd zamierza – jak wynika z obecnych zapowiedzi – dość wstrzemięźliwie korzystać z tego instrumentu, podczas debaty sejmowej premier zapowiadał, że „na razie mamy projekty na 5 do 10 mld euro”, czyli na mniej niż jedną trzecią możliwej do wzięcia puli. Jeśli ten poziom zostanie utrzymany, może się okazać, że nie skorzystamy z całości przyznanych środków.