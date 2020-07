Długa droga do unijnego porozumienia. Czas na konsultacje między przywódcami

Szef Rady Europejskiej Charles Michel zarządził przerwę w sobotę, w drugim dniu obrad szczytu UE w Brukseli, żeby zorganizować konsultacje między przywódcami - podał rzecznik Rady Barend Leyts.

Po godz. 11 w sobotę rozpoczął się drugi dzień obrad.

W piątek, pomimo 14 godzin rozmów w różnych formatach, przywódcy nie zdołali porozumieć się w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy po kryzysie związanym z koronawirusem.

Tymczasem w sobotę rano Michel przedstawił nową propozycję funduszu odbudowy.

Całkowita jego suma w wysokości 750 mld euro miałaby się nie zmienić, ale inna byłaby jego konstrukcja niż zakładano wcześniej. Kwota, jaka w sumie mogłaby trafić do krajów w formie grantów, miałaby sięgnąć 450 mld euro, z czego 325 mld byłoby w specjalnym funduszu odbudowy i odporności. 300 mld euro w tym samym funduszu miałoby formę pożyczek. Do kwoty 625 mld euro doszłoby jeszcze 125 mld euro w innych instrumentach.



Przeczytaj: Nowe propozycje szefa Rady UE, żeby przezwyciężyć opór na szczycie



- Przed nami jeszcze długa droga. To normalne, że proces negocjacyjny tyle trwa. Najnowsza propozycja Michela jest dopiero pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Jutro będziemy wiedzieć, czy udało się uzgodnić wszelkie kwestie. Pozostało jeszcze sporo spraw do rozstrzygnięcia między przywódcami - poinformował wysokie źródło w holenderskiej dyplomacji w Brukseli..



Poza zmianą proporcji między grantami i pożyczkami Michel zaproponował też zmodyfikowanie klucza rozdziału środków, tak by 40 proc. było wydawanych w oparciu o dane dotyczące PKB i bezrobocia z lat 2015-2019, a 40 proc. w oparciu o dane z lat kryzysowych.



Według źródeł aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom tzw. państw oszczędnych, a zwłaszcza Holandii, mechanizm wypłaty funduszu na odbudowę byłby wyposażony w "hamulec awaryjny", aby jeden kraj mógł zablokować transfer środków, jeśli plan reform byłby za mało ambitny. Reuters podaje też, że nowy projekt zwiększa ponadto sumę rabatów dla Austrii, Danii i Szwecji, które wraz z Holandią tworzą grupę tzw. oszczędnej czwórki.



Przewodniczący Michel, próbując przełamać impas, zorganizował w sobotę rano śniadanie, w którym wzięli udział: kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giuseppe Conte, premier Hiszpanii Pedro Sanchez i premier Holandii Mark Rutte.



Ten ostatni odrzucił w piątek kompromisową propozycję w sprawie podejmowania decyzji dotyczących wypłacania funduszy na walkę z kryzysem krajom najmocniej nim dotkniętym. Haga domagała się jednomyślności Rady UE w sprawie zatwierdzania krajowych planów odbudowy, ale takie postulaty odrzucają państwa południa Europy.



Michel próbował znaleźć w piątek kompromis, proponując by decyzje w tej sprawie były podejmowane większością kwalifikowaną w Radzie UE. Holender jednak - jak przekazały źródła - odrzucił taką propozycję.



Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami zaznaczał, że zadanie postawione przed unijnymi przywódcami jest ogromne.



- Z dużą dozą prawdopodobieństwa ani w sobotę, ani w niedzielę nie dojdzie do ostatecznych uzgodnień ws. budżetu UE i funduszu odbudowy. Możliwe, że negocjacje ws. budżetu UE potrwają jeszcze długie miesiące - mówił premier.