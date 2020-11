Długi katalog. Jarosław Gowin o branżach zasługujących na szczególne wsparcie

Jedną z moich pierwszych decyzji jako ministra była zmiana nazwy kluczowego departamentu - z departamentu innowacji na departament innowacji i polityki przemysłowej. W najbliższym czasie chcemy skoncentrować się w dużo większym wymiarze na polityce sektorowej - zapowiada Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii w rozmowie z portalem WNP.PL.

Czytaj także: Druga fala pandemii. Takie są nastroje polskich przedsiębiorców MRPiT będzie nadzorować dwie podstawowe - z punktu widzenia innowacyjności polskiej gospodarki i naukowego wsparcia tego procesu - instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz. Ostatecznie dokona się to wraz z wejściem w życie nowej ustawy o działach (czyli zapewne jeszcze w tym roku).Stoi przed nami dużo wyzwań. Polska ma szansę pozyskania i wykorzystania dodatkowej, unijnej pomocy - mam tu na myśli Fundusz Odbudowy który wymaga od poszczególnych państw planu reform. Jednym z naczelnych kierunków zmian dla naszego rządu pozostaje wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.Obowiązkiem naszego państwa są takie działania, aby przyrost ten doszedł do skutku nie z wykorzystaniem technologii nabywanych za granicą, lecz projektów, które tworzymy w Polsce.Przykładem niech będzie transformacja energetyczna. Przeznaczymy na nią w najbliższych dekadach setki miliardów złotych. Pytanie, jaka w tym będzie rola - i korzyść! - polskich firm… Czy ograniczymy się tylko do roli dostarczyciela usług i montażu, czy też powstaną polskie nowoczesne technologie OZE? I tu właśnie jest ważna rola dla Łukasiewicza i NCBR.- Musimy zdawać sobie sprawę, że żaden kraj na świecie nie uniknie upadku wielu firm. Skala pomocy dla niektórych branż jest gigantyczna, jak na możliwości budżetu państwa, czyli polskich podatników. Ale i tak może to być kropla w morzu potrzeb wielu przedsiębiorców.Nie mogę uczciwie zadeklarować, że zapobiegniemy jakimkolwiek bankructwom w najbliższej przyszłości. Dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami różnych branż o konkretnym wsparciu w restrukturyzacji czy przebranżowieniu.Tempo rozwoju pandemii i w Polsce, i na świecie przekracza najczarniejsze prognozy naukowców. Dlatego dla mnie kluczowa pozostaje w tym momencie odpowiedź na pytanie o skalę obostrzeń i ograniczeń w działalności przedsiębiorców.Czytaj także: Jarosław Gowin apeluje. Zarzućmy niepokojące projekty Powtarzam konsekwentnie - i takie też stanowisko prezentuję podczas obrad rządowego sztabu antykryzysowego - że w ocenie naszego resortu powrót do takiego lockdownu, jaki pamiętamy z wiosny, jest niemożliwy. Straty uderzyłyby bowiem mocno w coś, co nazwałbym - tak, to wielkie słowa - „substancją narodową”.Zadłużalibyśmy następne pokolenia na dziesiątki lat. Doszłoby do upadku wielu do niedawna świetnie prosperujących firm, a także do dużego wzrostu bezrobocia. W efekcie również system ochrony zdrowia rozpadłby się z braku środków finansowych.Musimy bez przerwy szukać optymalnego balansu między walką z rozprzestrzenianiem się wirusa i troską o dalsze funkcjonowanie gospodarki, rynku pracy i o niezbędne minimum życia społecznego.Rozmowa jest fragmentem wywiadu, który ukaże się niebawem w najnowszym wydaniu Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.