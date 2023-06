Długi Polski rosną w szybkim tempie, choć oficjalnie jest coraz lepiej

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej – twierdzą autorzy raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023”. Znajdziemy w nim obwinianie rządzących o ukrywanie deficytu budżetowego i łamanie reguł, co oznacza perspektywę wysokiego rachunku do zapłaty w przyszłości.

Raport „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023” to wspólne przedsięwzięcie badaczy z Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, Fundacji Przyjazny Kraj oraz Instytutu Finansów Publicznych.

W raporcie czytamy, że w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych zwiększył się ponad dwukrotnie, sięgając kwoty 115,1 mld zł.

Autorzy apelują o przedstawienie planu naprawy finansów publicznych.

Obraz, który wyłania się z raportu Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023”, nie jest optymistyczny. Jak piszą jego autorzy (badacze z Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, Fundacji Przyjazny Kraj oraz Instytutu Finansów Publicznych), oficjalnie Ministerstwo Finansów twierdzi, że deficyt budżetu państwa w 2022 r. wyniósł 12,6 mld zł, czyli równowartość 0,4 proc. PKB (przypomnijmy: w 2021 r. deficyt wynosił 26,4 mld zł, co stanowiło 1 proc. PKB).

- Zestawienie tych liczb sugerować może, że sytuacja finansów publicznych jest w doskonałym stanie. Niestety tak nie jest, bo prawdziwy deficyt budżetu państwa jest wielokrotnie wyższy, co pokazują dane przesyłane do Eurostatu. W sprawozdaniu z ustawy budżetowej (…) rząd pokazał ok. 12 proc. prawdziwego deficytu rządowego, bo prawdziwy wynosi ok. 101 mld zł - wyjaśnia Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych.

Jak zaznacza w analizie, finanse publiczne jako system znajduje się obecnie w bardzo złym stanie, a wiele zasad jest łamanych. Według cytowanego ekonomisty wyrazistym tego przykładem pozostaje tworzenie - poza budżetem - funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego i w Polskim Funduszu Rozwoju, które generują deficyt rządowy niewliczany do deficytu budżetu państwa.

Natomiast według raportu, w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych zwiększył się ponad dwukrotnie, sięgając kwoty 115,1 mld zł, czyli 3,7 proc. PKB. I to mimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i inflacji, która w krótkim okresie pozytywnie wpływa na dochody budżetu państwa...

- Zagrożenia dla finansów publicznych ujawniły się w 2022 r. w kosztach obsługi długu (…). W IV kw. 2022 r. rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich przebiły 9 proc. (…). Polska nie może sobie pozwolić na dług w skali krajów będących w strefie euro, ponieważ nasze rentowności są dużo wyższe, czyli więcej płacimy za obsługę zobowiązań – uważa Sławomir Dudek.

Ile kosztuje nas dług państwa? Gorzej w Unii Europejskiej mają tylko Węgrzy

Pod względem średnich odsetek (3,4 proc.) nasz kraj plasuje się na drugim miejscu w całej Unii Europejskiej. Przed nami były tylko Węgry, gdzie owe średnie odsetki w 2022 r. to 4,4 proc. Tymczasem w strefie euro to znacznie mniej, bo 1,9 proc. Niestety, autorzy raportu uważają, że będzie jeszcze gorzej, a średnie koszty obsługi polskiego długu wzrosną w tym roku do 4,6 proc.

- Warto zwrócić uwagę, że wzrost rentowności polskich obligacji przebiegał znacznie szybciej niż na rynkach bazowych (USA i Eurolandzie) oraz niektórych krajach regionu (np. w Czechach). Taka wycena polskiego długu odzwierciedlała rosnące oczekiwania inflacyjne rynków finansowych w efekcie wcześniej prowadzonej bardzo łagodnej polityki gospodarczej w Polsce. Podwyżkom stóp procentowych NBP towarzyszyła ekspansja fiskalna oraz inne decyzje utrudniające walkę z inflacją, tj. duże podwyżki płacy minimalnej czy wakacje kredytowe, bezpośrednio hamujące wpływ podwyżek stóp na gospodarkę - wyjaśnia Rafał Benecki, współautor raportu.

Jak tłumaczy, pomimo wzrostu rentowności polskich obligacji do poziomu najwyższego od 20 lat, na przełomie 2021 i 2022 roku pojawiło się w Polsce tylko około 30 mld zł nowego kapitału zagranicznego.

- Omijanie polskiego rynku długu przez inwestorów zagranicznych jest sygnałem wskazującym na podwyższone ryzyko kraju, które może odzwierciedlać niską wiarygodność polityki antyinflacyjnej albo obawy o wzrost wydatków budżetowych w okresie wyborczym - Benecki.

Rok wyborczy – z finansami i wydatkami może być tylko gorzej

Jak pisze w raporcie Ludwik Kotecki z Instytutu Odpowiedzialnych Finansów: „Jesteśmy w trakcie roku wyborczego, który zapewne będzie owocował kolejnymi obietnicami i projektami o charakterze politycznym, na które (…) nie ma środków w budżecie i jeśli będą realizowane, będą implikować dalszy przyrost długu publicznego”.

Dlatego autorzy raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023” apelują: „Jest jeszcze czas, by przedstawić wiarygodny i kompleksowy plan naprawy finansów publicznych”.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl