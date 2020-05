Długodystansowiec wśród prezesów

Wybór Zbigniewa Jagiełły na kolejną kadencję w fotelu prezesa PKO BP oznacza, że będzie on pełnił tę funkcję – jeśli dotrwa do końca kadencji – niemal 14 lat... Aby jednak pobić rekord najdłużej pełniącego funkcję prezesa spółki skarbu państwa, potrzebna mu będzie kolejna kadencja. A przynajmniej jej kawałek.

Jako jedynego prezesa spółki skarbu państwa ominęła go czystka kadrowa przeprowadzona przez rząd PiS po wyborach w 2015 roku. Pozostanie na stanowisku zawdzięcza zapewne m.in. znajomości z premierem (wówczas wicepremierem) Mateuszem Morawieckim. W młodości, w latach 80. Zbigniew Jagiełło był działaczem Solidarności Walczącej, na której czele stał (nieżyjący już dzisiaj) ojciec szefa rządu Kornel Morawiecki (jest zresztą wierny temu środowisku do dziś - w listopadzie został prezesem stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”).Nie oznacza to bynajmniej, że Zbigniew Jagiełło zawdzięcza stanowisko indywidualnym koneksjom. Wszak na fotel prezesa trafił jeszcze za poprzedniej ekipy - w 2009 roku rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która uznała – niebezpodstawnie – Jagiełłę za wystarczająco doświadczonego menedżera by mógł stanąć na czele największego polskiego banku.I rzeczywiście, Zbigniew Jagiełło nie był bynajmniej anonimową postacią na rynku finansowym. Jako menedżer pracował wcześniej w wielu instytucjach – przede wszystkim w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.Karierę rozpoczynał w połowie lat 90. w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, kierując biurem regionalnym we Wrocławiu. Potem m.in. współtworzył PKO/Credit Suisse TFI. Szefował też Pioneer Pekao TFI i Pioneer Pekao Investment Management. W 2006 roku objął funkcję szefa dystrybucji Pioneer Investments w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).

Gdy zatem w 2009 roku obejmował stanowiska szefa PKO BP był człowiekiem, o którym można było powiedzieć, że sprawdził się na rynku finansowym. Zresztą musiał wygrać konkurs - w wyścigu o prezesurę w największym polskim banku pokonał 13 innych kandydatów.

Po latach

Można wprawdzie podejrzewać, że i wówczas bynajmniej nie zaszkodziły znajomości z młodości – o Solidarność Walczącą otarł się przecież również jeden z liderów Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który zresztą, podobnie jak Jagiełło, pochodzi z Wrocławia. Mimo to nawet przy największej dozie złej woli trudno go było wówczas (i teraz) uznać za partyjnego nominata.Przez z górą dekadę sprawowania funkcji prezesa PKO BP potwierdził swe kompetencje. Analitycy podkreślają, że były to dobre lata dla banku, któremu udało się w końcu zdjąć z siebie odium ociężałego państwowego molocha.- W 2009 roku, kiedy obejmowałem stanowisko prezesa PKO BP, opinia na rynku na temat banku była mocno niepochlebna. Niby przejmowałem stery jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, lecz bank uważano za przestarzały, nieefektywny i niemożliwy do zmiany. Panowało powszechne przekonanie, że państwowy moloch jest skazany na przegraną w rywalizacji z komercyjnymi bankami z zagranicy, które mocno zaznaczyły swoją obecność na polskim rynku finansowym – wspominał Zbigniew Jagiełło w jednym z artykułów.

- Zbigniew Jagiełło przekształcił bank PKO BP z molocha w stagnacji, który zbyt szybko się nie rozwijał, w jeden z czołowych polskich banków – uważa dziś Maciej Marcinowski. analityk Trigon DM. – To wymagało wiele wewnętrznej pracy, dużo zmian reorganizacyjnych. I te działania zaczęły procentować- zwłaszcza w ostatnich dwóch latach zyski zaczęły dynamicznie rosnąć wyraźnie powyżej sektora – podkreśla .

Zdaniem Marcina Materny, analityka DM Millennium, pozostawienie w fotelu prezesa Zbigniewa Jagiełły to dobra decyzja. – Nic nie można temu zarzucić. Bank pod jego kierownictwem należy do czołówki sektora, przez dekadę jego rządów poprawił wszystkie wskaźniki, znacznie polepszyła się jakość oferty i obsługa klienta. Bank starał się też nadążać za trendami poprzez intensywną cyfryzację – podkreśla Marcin Materna. – PKO BP to dziś z pewnością najlepszy spośród banków państwowych, a także jeden z najlepszych na rynku.



Widać to było podczas czwartkowej konferencji wynikowej za pierwszy kwartał. Wprawdzie nieco ponad pół miliarda zysku to znacznie mniej niż osiągi z poprzednich kwartałów, ale trzeba zauważyć, że był to w znacznej mierze efekt "przesłanek nadzwyczajnych".



- Wyniki PKO BP są całkiem przyzwoite. Z jednej strony - niższe niż kwartał wcześniej, ale spory wpływ miały na nie czynniki jednorazowe, takie jak np. oba wyroki TSUE – twierdzi Marcin Materna, analityk DM Millennnium. Podkreśla jednak, ze dziś są to już wyniki w znacznym stopniu historyczne: – Zobaczymy jakie będą wyniki za drugi kwartał, gdzie będzie już widoczny zarówno wpływ koronawirusa i lockdownu, jak i obniżek stóp procentowych.



Materna podkreśla też, że to chyba jedyny prezes dużej spółki giełdowej SP niewymieniony po 2015 roku. - Jak się okazuje, obserwując co się dzieje w innych podmiotach ze stajni skarbu państwa, wyszło to PKO BP tylko na dobre – ocenia.

Bieg do nowoczesności

Nowy prezes postawił - z jednej strony - na zmianę mentalności pracowników (z powodzeniem) i intensywną cyfryzację banku (także z powodzeniem), która się zresztą stała znakiem rozpoznawczym jego prezesury. Nie powinno to być zaskoczeniem, jeśli wziąć pod uwagę, że 30 lat temu Zbigniew Jagiełło obronił na Politechnice Wrocławskiej pracę magisterską poświęconą sztucznej inteligencji.



Już w 2013 roku PKO zaproponował klientom korzystanie z IKO - aplikacji mobilnej, która - stopniowo rozbudowywana - zapewnia jej użytkownikom dostęp do banku za pośrednictwem telefonu.

W 2015 roku PKO BP postanowił dokonać kolejnej rewolucji technologiocznej, wprowadzając (i dzieląc się z rynkowymi konkurentami osiągnięciami) technologię BLIK (oferowaną przez spółkę PSP, czyli Polski Standard Płatności, w której PKO BP jest - wraz z sześcioma innymi bankami - udziałowcem). Dzisiaj BLIK to lider płatności w e-commerce - z blisko 40-procentowym udziałem.



Od 2016 roku klienci banku mogą składać wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500+" poprzez system bankowości internetowej. W ten sam sposób można korzystać także z innych usług e-administracji: założyć profil zaufany, dostęp do platformy usług elektronicznych ZUS, sprawdzić punkty karne czy złożyć wniosek o wyprawkę szkolną 300+.



W 2018 roku IKO, czyli flagowy produkt PKO Banku Polskiego, brytyjskiego magazynu Retail Banker International w stosownym rankingu uznał za najlepszą bankową aplikacją mobilną na świecie . Polski bank wyprzedził aplikacje takich gigantów Bank of America, Capital One, czy JP Morgan.



PKO BP - wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju - powołał też spółkę technologiczną: Operatora Chmury Krajowej, która dostarcza cyfrowe usługi przetwarzania i przechowywania danych oraz cyberbezpieczeństwa dedykowane polskim przedsiębiorcom oraz administracji publicznej.



A wygląda na to, że PKO BP pod wodzą Zbigniewa Jagiełło dopiero się na tym polu rozkręca. Prezes giganta już teraz podkreśla, że PKO Bank Polski będzie w przyszłości firmą technologiczną, a nie tylko podmiotem bankowym.



- Wchodzimy w obszar analityki danych, sztucznej inteligencji. Potwierdzeniem tego jest zmiana statutu banku, dzięki której PKO może już wprost świadczyć usługi technologiczne. To istotne, bo w przyszłości najpewniej banki staną się właśnie firmami technologicznymi z licencją bankową. Chcemy być pierwsi - zapewniał (wielokrotnie).



Nowoczesność przekładała się na szybszy rozwój. PKO Bank Polski w szybkim tempie zwiększał skalę swego biznesu i wypracowywał najwyższe w całym sektorze bankowym zyski. Bank nie zaniedbał jednak przygotowań na cięższe czasy, które właśnie nadeszły. Wyniki europejskich stress-testów z 2018 r. pokazały, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w Europie!

Blisko rekordu

Dziś Zbigniew Jagiełło jest najdłużej pełniącym funkcję prezesem w spółkach skarbu państwa- dzierży tę pozycję od czasu odwołania w 2016 roku prezesa Lotosu, Pawła Olechnowicza, który w prezesowskim fotelu przetrwał niejedną ekipę i do dziś jest rekordzistą w stażu - jeśli chodzi o spółki skarbu państwa: kierował Lotosem przez 14 lat i miesiąc. Pozycja Jagiełły jako nestora wśród prezesów państwowych spółek jest (i biorąc pod uwagę karuzelę kadrową w tych firmach: jeszcze długo będzie) niezagrożona.



Do rekordu byłego już prezesa Lotosu trochę jeszcze Zbigniewowi Jagiełło jeszcze brakuje. Nie wystarczy nawet, że doczeka na obecnym stanowisku - a w spółkach skarbu państwa nigdy nie jest to oczywiste - do końca kadencji, czyli do lipca 2023 (obecna trzyletnia kadencja rozpoczyna się w lipcu). Zabraknie mu jeszcze cztery miesiące.







Oczywiście państwowym firmom daleko do stabilności menedżementu w niektórych prywatnych spółkach – dość wspomnieć, ze np. jedna z ważniejszych postaci polskiej bankowości Bogusław Kott, kierował bankiem, który współtworzył ponad 24 lata…. Zaczynał jako prezes BIG Banku, odchodził w 2013 roku z Banku Millennium.



Zbigniew Jagiełło miał bowiem szanse – wystarczająco dużo czasu - by realizować strategiczne cele banku - i z tej szansy skorzystał. Musiał zresztą sam (oczywiście z dobranym zespołem) te cele nakreślić, bo bank nie miał wówczas żadnej jasnej strategii.Dodatkowo jako jedyna polska firma bank został zakwalifikowany do prestiżowego grona dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych globalnej agencji FTSE Russell.