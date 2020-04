Dłuższy termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla części spółek

Pierwotnie termin zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) spółek, które zarejestrowane zostały w KRS przed 13 października 2019 r., miał upłynąć 13 kwietnia 2020 r. W tarczy antykryzysowej, ułatwiającej przedsiębiorcom funkcjonowanie w warunkach epidemii Covid-19, termin ten został wydłużony do 13 lipca 2020 r.

W jakiej formie?

Kto zgłasza?

Jakie ryzyka?

- dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych i członków organów lub wspólników uprawnionych do reprezentowania danej spółki (imię i nazwisko; obywatelstwo; państwo zamieszkania; PESEL lub w razie jego braku - datę urodzenia; informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących danemu beneficjentowi rzeczywistemu).Spółki zarejestrowane od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie tych informacji do CRBR . Spółki zarejestrowane do 12 października 2019 r. będą musiały przekazać te informacje nie później niż do 13 lipca 2020 r.W przypadku zmiany przekazanych wcześniej danych, należy zaktualizować wpis w CRBR w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.Zgłoszenia do CRBR, zarówno pierwotne, jak i aktualizacyjne, są dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.crbr.podatki.gov.pl Aby podpisać formularz, potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP. Prawidłowo dokonane zgłoszenie będzie skutkowało otrzymaniem UPO (urzędowego poświadczenia odbioru).Zgłoszenie zawiera również oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR - pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. CRBR umożliwia przygotowanie „roboczej” wersji zgłoszenia a następnie zaimportowanie jej ponownie do CRBR i podpisanie przez właściwe osoby.Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, a więc przede wszystkim członkowie zarządu oraz prokurenci. Według oficjalnego stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nie jest możliwe zgłoszenia poprzez (innego niż prokurent) pełnomocnika danej spółki (np. prawnika).Dla spółek, które nie dopełnią w terminie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji danych w CRBR, ustawa AML przewiduje karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł.Obecnie spółki nie odpowiadają za prawidłowość przekazywanych do CRBR informacji - na II kwartał 2020 r. planowana jest zmiana ustawy AML w tym zakresie i powyższą karą pieniężną będą mogły być również objęte spółki w przypadku, gdy podały do CRBR informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Ponadto osoby dokonujące w imieniu spółek zgłoszenia do CRBR odpowiadają dwojako: za prawidłowość przekazywanych danych oraz w ramach reżimu cywilnego - za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych informacji, a także niezgłoszeniem danych lub brakiem ich aktualizacji w ustawowym terminie.W praktyce, z uwagi na skomplikowaną strukturę własnościową wielu podmiotów, zwłaszcza funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, ustalenie beneficjentów rzeczywistych może nastręczać sporo trudności, podkreśla kancelaria Dentons Europe.Ponadto w wielu przypadkach polski podmiot będzie dowiadywał się o okolicznościach mających wpływ na określenie beneficjentów rzeczywistych (np. o zmianie struktury właścicielskiej spółki-matki) z dużym opóźnieniem, co w praktyce może uniemożliwiać zachowanie 7-dniowego terminu ustawowego na dokonanie aktualizacji wpisu w CRBR.„Nie sposób również nie zauważyć, że z uwagi na jawność i publiczny dostęp do CRBR wielu inwestorów może odczuwać dyskomfort i niechęć w związku z ujawnianiem wielkości ich zaangażowania finansowego w określone podmioty gospodarcze”, podkreśla Dentons Europe.