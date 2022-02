DM BOŚ o czwartkowej sesji na GPW: załamanie na giełdach w Warszawie

Atak wojsk rosyjskich na Ukrainę uderzył w giełdy, waluty i surowce z siłą i spowodował załamanie na warszawskiej giełdzie; indeksy traciły ponad 10 proc. - zwraca w czwartek uwagę analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Adam Stańczak.

Stańczak podkreślił, że w czwartek inwestorzy obudzili się w nowym świecie. "Atak wojsk rosyjskich na Ukrainę uderzył w giełdy, waluty i surowce z siłą, która na GPW przyniosła przeszło 10-proc. spadki indeksów WIG, WIG20 i mWIG40. W tym samym czasie dolar zdrożał do złotego o blisko 4 procent, a euro umocniło się o 2,4 procent" - zauważył.

Analityk wyjaśnił, że w czwartek w indeksie WIG20 i mWIG40 przecenę zanotował komplet 60 spółek.

"Na całym rynku spadła cena 93 proc. walorów - przy 4 proc., które zanotowały zwyżki i 3 proc., które pozostały bez zmian. Jeśli krach zdefiniować jako szybki spadek indeksów po przeszło 10 procent, to na GPW doszło dziś do krachu. W istocie indeksie największych spółek część walorów przeceniła się po kilkanaście procent, a LPP o 25 procent" - wskazał.

Przedstawiciel domu maklerskiego dodał, że w mWIG40 Kernel spadł o 46 proc. Wskazał, że spadki na rynkach bazowych dla GPW były mniejsze, ale też GPW i rynki oraz waluty regionu przyjęły w czwartek ciosy, które zarezerwowane były dla Europy Wschodniej.

"Technicznie patrząc, podaż połamała wsparcie na wykresie WIG20 w rejonie dołka z wiosny zeszłego roku. Połamane zostały też inne wsparcia, jak trend dwuletniej hossy. Dodatkowo WIG20, WIG i mWIG40 solidarnie zameldowały się pod granicami 20-proc. odejść od szczytów hossy. (...) Rynek spółek największych, średnich i liczony w całości zakończył hossę i znalazł się w bessie" - podsumował.

Analityk stwierdził, że przeszłość podpowiada, iż takie sytuacje rzadko kończą się łatwym odrabianiem strat.

"Wszystko wskazuje na to, iż to świat podyktuje dołek GPW. Nie można też wykluczyć scenariusza, iż inwestorzy globalni wrzucą GPW do koszyka o większym ryzyku na stałe. Dzisiejszy spadek giełdy w Moskwie o poranku o 50 procent będzie zwyczajnie trudny do zapomnienia. Niezależnie od tego odbicie pojawi się, gdy wyceny staną się atrakcyjniejsze od ryzyka, które oferuje teraz GPW" - podsumował Adam Stańczak.

W czwartek indeks WIG20 spadł o 10,87 proc. do 1.817,45 pkt. i znalazł się na najniższym poziomie od 52 tygodni. Zniżkowały kursy wszystkich 20 spółek wchodzących w skład indeksu.

