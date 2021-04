DNB Bank Polska o danych GUS: nadzieja na poprawę w handlu detalicznym

Odczyt sprzedaży detalicznej w marcu, a szczególnie jej wzrost wobec lutego br. budzi optymizm i nadzieję na poprawę w sektorze handlu detalicznego, niezależnie od efektu bazy - wskazała Magdalena Szlezyngier z DNB Bank Polska, odnosząc się do czwartkowych danych GUS.

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu rdr wzrosła o 15,2 proc., w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 15 proc., a w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 17,1 proc. rdr.

Ekspertka DNB Bank Polska, ma nadzieję, że to trend, który pozostanie na dłużej. "Marzec br. przyniósł wzrost konsumpcji w ujęciu rocznym i miesięcznym. Solidna dynamika roczna to m.in. efekt bazy z roku poprzedniego" - wskazała.

Magdalena Szlezyngier oceniła, że wysokie dynamiki roczne wzrostu sprzedaży detalicznej z poziomami przekraczającymi odczyt za marzec br. będą również widoczne w kolejnych miesiącach, w kwietniu i maju. "Niezależnie od efektu bazy, odczyt sprzedaży detalicznej, a szczególnie jej wzrost w stosunku do lutego br. budzi optymizm i nadzieję na poprawę w sektorze handlu detalicznego" - stwierdziła. Okres świąteczny i większa liczba dni roboczych "bardzo pomogły w osiągnięciu tak dobrego wyniku".

Ekspertka zwróciła uwagę, że największe wzrosty w ujęciu miesięcznym odnotowały kategorie" żywność (19,5 proc.) - jako efekt zakupów przedświątecznych oraz większej ilości dni handlowych, meble (16,8 proc.), co jest już stałym trendem w czasach pandemii oraz samochody (13,4 proc.). Z kolei najsilniejsze spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym dotyczyły kategorii odzież i obuwie. "Ujemna dynamika w tej kategorii wyniosła 8,3 proc. Jest to efekt bazy w lutym br., kiedy to sprzedaż odzieży utrzymywała się na wysokim poziomie w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, jak również otwartymi centrami handlowymi przez okres pełnego miesiąca" - wskazała.

Marzec, jak dodała, przyniósł dalszy rozwój e-handlu z dynamiką 28,8 proc w ujęciu miesięcznym. W obliczu wprowadzanych restrykcji klienci wrócili do zakupów on-line. Udział tego kanału wyniósł 9,5 proc wobec 8,6 proc. w lutym br. Jej zdaniem kwiecień nie przyniesie rewolucji w zakresie sprzedaży detalicznej. "Dalsze wzrosty konsumpcji w ujęciu miesięcznym oraz zbliżanie się do poziomów, jakie widzieliśmy w 2019, będzie uzależnione od harmonogramu znoszenia obostrzeń" - podsumowała.

