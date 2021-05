DNB: nie słabnie negatywny wpływ skutków pandemii na konsumpcję

Negatywny wpływ skutków pandemii na konsumpcję nie słabnie - ocenił w poniedziałkowej analizie DNB Bank Polska, odnoszącej się do danych GUS o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Według analityków w stosunku do marca konsumpcja odnotowała spadek o 7,7 proc.

Opublikowany w poniedziałek odczyt GUS dotyczący konsumpcji wykazał wzrost o 21,1 proc. w ujęciu rocznym oraz spadek 7,7 proc. wobec marca 2021 r.

"Konsumpcja nie powraca na ścieżkę wzrostu, co jest dużym zaskoczeniem po bardzo dobrym odczycie sprzedaży detalicznej za miesiąc marzec" - czytamy w analizie DNB Banku. Jak dodano, "niestety przedłużenie restrykcji administracyjnych przez rząd z uwagi na pandemię nie pozostało bez wpływu na zachowania konsumentów w kwietniu bieżącego roku".

W opinii banku "odczyt miesięczny z wysoką ujemną dynamiką potwierdza, iż negatywny wpływ skutków pandemii na konsumpcję nie słabnie".

Jak podkreślono, według GUS we wszystkich prezentowanych kategoriach danych w ujęciu miesięcznym sprzedaż odnotowała ujemną dynamikę. Najsilniejsze spadki dotyczyły kategorii odzież i obuwie. To kolejny miesiąc spadku w tej kategorii po marcu z ujemną dynamiką wynoszącą w kwietniu 29,9 proc. - zwrócono uwagę. "Nie bez znaczenia były tutaj anomalia pogodowe i rekordowo zimny kwiecień" - ocenił bank.

DNB Bank prognozuje, że "w kolejnych miesiącach będziemy mieć do czynienia z odroczonym popytem w tym obszarze".

Jak zauważono, kwiecień był również miesiącem załamania trendu w kategorii meble, gdzie miesięczny odczyt przyniósł ujemną dynamikę na poziomie 20,8 proc.

"Sprzedaż internetowa i e-handel nie zaskoczyły dynamiką z 6,2 proc. w ujęciu miesięcznym" - czytamy. "W obliczu trwających restrykcji klienci pozostali wierni zakupom online. Udział tego kanału wyniósł 10,8 proc. wobec 9,5 proc. w marcu bieżącego roku" - zauważył bank.

Według DNB Bank Polska kolejne miesiące powinny przynieść poprawę konsumpcji ze względu na rozluźnienie obostrzeń epidemicznych, ich mniejszy wpływ na mobilność społeczeństwa i wydatki gospodarstw domowych oraz rosnącą liczbę wykonywanych szczepień.

"Warto zauważyć, iż obostrzenia epidemiczne mają mniejszy wpływ na mobilność konsumentów niż rok temu, co potwierdzają raporty na temat przemieszczania się ludności udostępniane przez firmę Google. Miejmy nadzieję, że to przełoży się na większą skłonność konsumentów do zakupów i konsumpcja wreszcie zacznie wychodzić z koronawirusa" - napisano.

