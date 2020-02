Dni kart płatniczych są policzone. Te wyniki nie zostawiają złudzeń

Za dziesięć lat urządzenia mobilne zdominują rynek płatności - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą EY. Wśród najbardziej popularnych form płatności w 2030 roku nie wskazano gotówki, a karty płatnicze znalazły się na ostatnim miejscu.

Z ankiety wynika też, że głównym czynnikiem napędzającym rozwój płatności bezgotówkowych będą zmieniające się potrzeby klientów. Na ten aspekt wskazało 36 proc. badanych. Istotne będą również zachęty płynące z branży i od rządów (na ten element wskazuje 25 proc. badanych), a także rozwój rozwiązań przygotowywanych przez FinTechy (24 proc.) oraz odpowiednie regulacje (16 proc.).- Obowiązująca od września ubiegłego roku dyrektywa PSD2 oprócz usprawnienia płatności i ich lepszego zabezpieczenia wprowadza również możliwość, by były one realizowane przez dostawców zewnętrznych - tzw. Third Party Provider. Mogą być nimi między innymi właśnie FinTechy specjalizujące się w nowoczesnych rozwiązaniach dla rynku płatności - zwraca uwagę Paweł Preuss.Wciąż jednak zaufanie jest jednym z głównych warunków umożliwiających rozwój niebankowych usług finansowych. Jak pokazało inne badanie EY przeprowadzone w ubiegłym roku (FinTech Adoption Index 2019), powodem niekorzystania z rozwiązań FinTechów jest brak wiedzy o nich, bądź brak zaufania do świadczonych przez nie usług. Wciąż więc przed nami pozostaje w tej kwestii jeszcze wiele do zrobienia - dodaje.Ankieta EY została przeprowadzona we wrześniu 2019 roku wśród uczestników konferencji usług płatniczych Sibos w Londynie. W badaniu wzięło udział 129 osób reprezentujących instytucje finansowe, regulatorów, dostawców technologii i ekspertów z całego świata.Tymczasem z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski na początku 2020 roku wynika, że liczba kart płatniczych w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła ponad 2,7-krotnie. O ile w trzecim kwartale roku 2004 było ich 16,3 mln, to w trzecim kwartale roku 2019 było ich już 42,1 mln.Spośród wydanych kart największy udział (80,5 proc.) miały karty debetowe, których na koniec września 2019 r. było 33,9 mln szt., a na drugiej pozycji (13,8 proc.) znalazły się karty kredytowe w liczbie 5,8 mln szt. Natomiast karty przedpłacone, których odnotowano 2,1 mln szt., posiadały 5,1 proc. udziału w rynku. Najmniej liczną kategorią obecną na rynku są karty obciążeniowe, których w obiegu było 229 tys., co stanowiło 0,5 proc. udziału w rynku.EY jest firma oferującą usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Posiada biura w ponad 150 krajach i zatrudnia przeszło 260 tysięcy pracowników.W Polsce dla firmy pracuje ponad 3,2 tys. osób w siedmiu biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w centrach kompetencyjnych.