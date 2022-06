Do 1 sierpnia potrwa piąta runda naboru do programu dla startupów - Orlen Skylight Accelerator

Do 1 sierpnia startupy z Polski i zagranicy mogą składać propozycje innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach piątej rundy naboru do programu Orlen Skylight Accelerator. Tym razem wyzwania dotyczą m.in. cyfrowej organizacji oraz zielonej transformacji i ochrony środowiska.

"Orlen Skylight Accelerator w piątej rundzie naboru będzie poszukiwał rozwiązań technologicznych dla ok. 30 wyzwań określonych przez spółki z Grupy Orlen" - ogłosił w środę PKN Orlen. Jak podał, do grona odbiorców technologii dołączyły Anwil oraz spółki z Grupy Energa. "Rozpoczęta dzisiaj runda potrwa do 1 sierpnia 2022 r." - zapowiedział koncern.

PKN Orlen przypomniał, iż program Orlen Skylight Accelerator działa już prawie rok i w tym czasie, w ramach czterech naborów, wpłynęło tam ok. 260 aplikacji od startupów z Polski i zagranicy. Spółki, jak podkreślono w komunikacie, "miały możliwość odpowiedzenia na prawie 70 wyzwań technologicznych w takich obszarach jak: sprzedaż detaliczna, logistyka, sprzedaż petrochemiczna czy energetyka". "W wyniku oceny nadesłanych zgłoszeń PKN Orlen zdecydował się na uruchomienie 14 wdrożeń pilotażowych" - zaznaczył koncern.

Według PKN Orlen, np. w czerwcu w ramach wdrożenia pilotażowego na 200 wybranych stacjach paliwowych udostępniono usługę wirtualnego wideobota, który pomaga klientom w prawidłowym wypełnieniu formularza przystąpienia do programu MIKROFLOTA. Innym testowanym przez koncern rozwiązaniem jest zastąpienie papierowych etykiet cenowych elektronicznymi na dwóch wybranych stacjach paliw, a "dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe jest dokonywanie zmiany cen w czasie rzeczywistym, bez konieczności drukowania tradycyjnych etykiet cenowych".

Jak dodał PKN Orlen, z kolei w obszarze logistyki, w ramach współpracy ze startupem, trwają zaawansowane prace nad opracowaniem czujnika IOT, służącego do zabezpieczania cystern kolejowych - "czujnik, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, będzie przesyłał informacje o próbie ingerencji zewnętrznej".

W ramach piątej rundy naboru do programu Orlen Skylight Accelerator wyznaczono wyzwania obejmujące zagadnienia: przemysł 4.0 oraz bezpieczna organizacja, cyfrowa organizacja, woda w procesach przemysłowych, nowoczesna stacja i klient przyszłości oraz zielona transformacja i ochrona środowiska. Startupy, jak poinformował koncern, mają możliwość odpowiedzi w sumie na ok. 30 wyzwań technologicznych, przy czym ich lista może zostać rozszerzona w trakcie trwania naboru, w zależności od potrzeb obszarów biznesowych.

PKN Orlen podkreślił, iż w obecnym naborze startupy mogą odpowiadać m.in. na wyzwania technologiczne określone przez spółkę Anwil oraz spółki z Grupy Energa. "Dzięki temu młode technologiczne podmioty zyskają możliwość skalowania swoich biznesów w nowych obszarach, nieogłaszanych dotychczas w ramach akceleracji, tak jak np. AgriTech" - zapowiedziano w informacji. Koncern zwrócił też uwagę, że ponieważ do programu jako partner technologiczny dołączył Microsoft Founders Hub 101, uczestnicy "będą mogli skorzystać ze wsparcia eksperckiego oraz otrzymają bezpłatny dostęp do wybranych produktów technologicznego giganta".

PKN Orlen przypomniał, że w kwietniu zawarł porozumienie z firmą Microsoft rozpoczynające współpracę. "Partnerstwo z technologicznym liderem umożliwia uczestnikom programu akceleracyjnego organizowanego przez PKN Orlen bezpłatny dostęp do wielu rozwiązań i najnowocześniejszych narzędzi IT wspierających rozwój biznesu. Startupy uczestniczące w programie akceleracyjnym mają możliwość skorzystania z wiedzy ponad 600 międzynarodowych specjalistów i mentorów Microsoftu" - wyjaśnił koncern.

Formularz zgłoszeniowy do programu Orlen Skylight Accelerator oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonych naborów można znaleźć na stronie www.innowacje.orlen.pl i w zakładce innowacje na stronie www.orlen.pl.

PKN Orlen uruchomił Orlen Skylight Accelerator w lipcu 2021 r. Jak informował wówczas koncern planowanych jest łącznie 11 rund akceleracyjnych, zaplanowanych do 2023 r., a budżet całego programu to 4,5 mln zł.

Według PKN Orlen, program Orlen Skylight Accelerator "skierowany jest do młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy, posiadających gotowe produkty i usługi, które można wdrożyć m.in. w obszarze produkcji petrochemicznej, energetyki odnawialnej, procesów wewnętrznych, obsługi klienta czy służących rozwojowi nowych usług".

