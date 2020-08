Do 10 sierpnia samorządy mogą jeszcze składać wnioski o dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jeszcze do 10 sierpnia br. samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać te pieniądze np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej - wskazywał resort rozwoju.

Jak tłumaczył, wiele gmin i powiatów ma w dobie pandemii problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych. Zaznaczono, że pieniądze z Funduszu mają pomóc utrzymać miejsca pracy i wesprzeć rozwój przedsiębiorstw.

Samorządy otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ok. 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. "Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek - bez zbędnej biurokracji" - zapewniło Ministerstwo Rozwoju.

Samorządy mogą składać wnioski do wojewody do 10 sierpnia br. Pieniądze - za pośrednictwem wojewodów - trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu tego roku.

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz pod koniec lipca tłumaczyła, że dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona według specjalnego algorytmu. Jak mówiła, Fundusz dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. "Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel - szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital. Mówimy więc o inwestycjach, które zdecydowanie poprawią jakość życia lokalnych społeczności" - oceniła.