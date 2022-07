Do 12 września zgłoszenia w konkursie wzorniczym Dobry Wzór

Do 12 września br. trwają zgłoszenia do 29. edycji konkursu wzorniczego Dobry Wzór, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Znak Dobry Wzór przyznawany jest przez IWP za innowacyjność, estetykę, funkcjonalność i jakość wdrażanych rozwiązań.

Jak przypomniał Instytut, najstarszy polski konkurs wzorniczy promuje najlepiej zaprojektowane produkty i usługi dostępne na polskim rynku, a w tegorocznej edycji zmieniono formułę. Do udziału w konkursie mogą przystąpić małe, rzemieślnicze marki oraz marki bardzo młode, które dopiero pojawiły się na rynku.

Otwierając konkurs dla użytkowników, wyodrębniliśmy nowe kategorie, dokonaliśmy podziału kategorii tak, aby zgłaszane produkty mogły konkurować w zbliżonym tematycznie zakresie - podkreślił IWP. Finaliści i laureaci to firmy, które inwestują we własne linie wzornicze, prezentują wysoki poziom designu, są motorem rozwoju i tworzą wartość dodaną dla całej gospodarki - poinformował też Instytut.

Zaznaczył, że w konkursie przewidziane są również dodatkowe nagrody takie jak: Wzór Roku, Innowacja Roku, Zielony Wzór.

IWP przypomniał, że w minionej edycji nagrodę specjalną otrzymał Recomat - produkt z kategorii "Nowe Technologie" - Butelkomat/Recyklomat. To urządzenie do kompaktowania i segregowania opakowań po napojach - butelek PET, puszek i nakrętek. Nagrodę specjalną w kategorii "Praca/Biuro", otrzymał Mobot Transporter, uniwersalny robot do autonomicznego transportu różnorodnych ładunków do 100 kg, prosty w obsłudze i przygotowany do szybkiej, samodzielnej instalacji.

Finał konkursu zaplanowano na 7 listopada 2022 r., wtedy też w siedzibie IWP przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie. rozpocznie się wystawa pokonkursowa, która potrwa do początku grudnia.

