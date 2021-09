Do 20 września można ubiegać się o wsparcie na modernizację gospodarstwa

Tylko do 20 września br. rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie z PROW 2014-2020 na modernizację gospodarstw. O dofinansowanie można się ubiegać na rozwój produkcji prosiąt, bydła mlecznego i mięsnego, inwestycje w nowe technologie i na nawodnienie - przypomina w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" można składać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w placówkach ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Agencja przypomina, że w trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); nawadnianie w gospodarstwie.

Limit wsparcia na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł, na rozwój produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego oraz na racjonalizację technologii produkcji - 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (m.in. na zakup maszyn rolniczych i ciągników), maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Na nawadnianie w gospodarstwie można otrzymać do 100 tys. zł.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca. Do 17 września ARiMR zarejestrowała ponad 5,5 tys. wniosków na kwotę blisko 1,06 mld zł.

