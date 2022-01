Do 7 mln rodzin trafi 4,7 mld zł podatku osłonowego

4,7 mld zł podatku osłonowego trafi do 7 mln polskich rodzin - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodawała, że uruchomione tydzień temu wsparcie cieszy się bardzo dużą popularnością.

Minister wskazała, że np. Białymstoku w pierwszym tygodniu funkcjonowania złożono ok. 500 wniosków, a w Świdniku - jak mówiła - "został stworzony oddzielny punt tylko do rozpatrywania dodatku". Przypomniała, że w ramach tej formy pomocy można otrzymać od 400 do 1400 zł. Zaznaczyła, że wnioski złożone w gminie do 31 stycznia 2022 r będą wypłacane w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast osoby, które złożą wniosek do końca października otrzymają dodatek w jednej wypłacie.

Ustawa o dodatku osłonowym, na mocy której gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, udzielane będzie świadczenie mające złagodzić skutki podwyżek cen energii i gazu.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

