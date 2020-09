Do 9 października można zgłaszać pomysły na innowacje w gazownictwie w ramach programu INGA

Do 9 października można zgłaszać pomysły innowacyjnych badań i technologii z sektora gazownictwa w drugim konkursie programu INGA, wspólnego przedsięwzięcia NCBR, PGNiG i Gaz-Systemu. Program oferuje ponad 300 mln zł wsparcia.

Jak podało w środę PGNiG, na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty w takich obszarach, jak poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, sieci gazowe, technologie LNG i CNG, wodorowe i paliwa gazowe, technologie stosowane we współpracy z klientami, ochrona środowiska i BHP, informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów.

INGA zakłada ścisłą współpracę biznesu ze światem nauki. Wnioski o dofinansowanie projektów, obejmujących badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej: jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.

"INGA to konkretne forum pozyskiwania takich inicjatyw. Konkurs jest szansą na opracowanie innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez PGNiG działalności" - powiedział, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Jak podkreślił, to atrakcyjne narzędzie współfinansowania projektów, ponieważ nie tylko pozwala pozyskać większość budżetu potrzebnego do realizacji przedsięwzięcia, ale daje również perspektywę wdrożenia, a co za tym idzie - bycia współwłaścicielem skomercjalizowanego rozwiązania przynoszącego znaczne, wynikające ze skali działalności PGNiG, przychody.

Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko dodał, że INGA to narzędzie, które daje spółce możliwość opracowania - wspólnie z naukowcami oraz przedsiębiorcami - innowacyjnych projektów w gazownictwie w celu ich wdrożenia w praktyce. Jak mówił, to impuls i dla naszej firmy, i dla naukowców, i dla całej branży, gdzie środki spółek Skarbu Państwa kreują współpracę B+R ze środowiskiem naukowym. "Mam nadzieję, że w ramach kolejnej edycji konkursu zgłoszone projekty dobrze wpiszą się w potrzeby branży gazowniczej" - powiedział

Dofinansowanie w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim.