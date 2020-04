Do 95 proc. dofinansowania z program LIFE i NFOŚiGW na projekty dot. środowiska lub klimatu

Do 95 proc. dofinansowania z unijnego programu LIFE i NFOŚiGW można dostać na projekty dot. środowiska lub klimatu - poinformował w czwartek Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować o granty na poziomie całej UE" - powiedział, cytowana w komunikacie, wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Jak wyjaśniono, na udogodnienia mogą liczyć wszystkie polskie podmioty - zarówno te, które będą koordynować projekt, oraz takie, które przyjmą rolę współbeneficjenta inicjatyw międzynarodowych.

"Co do zasady poziom unijnego dofinansowania z LIFE to 55 proc. kosztów kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można uzyskać nawet 75 proc. dofinansowania. W sumie - unijny LIFE i pomoc NFOŚiGW - to nawet do 95 proc. dofinansowania dla najlepszych" - czytamy.

Oznacza to, że projekty zaakceptowane przez KE otrzymają dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie zarówno dla tegorocznych, jak i zeszłorocznych wnioskodawców oraz tych, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania krajowego.

NFOŚiGW wskazuje, że na uproszczeniu systemu skorzystają głównie przedsiębiorcy, ale również instytuty badawcze, uczelnie wyższe i samorządy, które do tej pory nie miały zagwarantowanego wsparcia krajowego do limitu 40 proc.

Ponadto w programie priorytetowym NFOŚiGW "Współfinansowanie Programu LIFE" nadal obowiązują dwa rodzaje pożyczek: na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy.

"Nowością jest natomiast możliwość sfinansowania w ramach niskooprocentowanej pożyczki części kosztów niekwalifikowanych przez KE, ale niezbędnych dla realizacji projektu. W ten sposób NFOŚiGW ogranicza jedną z podstawowych barier w realizacji polskich projektów LIFE" - czytamy.

Kolejna zmiana dotyczy procedowania wniosku LIFE. Na poziomie krajowym ma to być znacząco ułatwione. NFOŚiGW planuje skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o współfinansowanie z 45 do 35 dni.

Poza tym - na pierwszym etapie (wstępnej ocenie) - nie będzie wymogu dostarczania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zrezygnowano też z oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia, uznając, że NFOŚiGW nie będzie dublował oceny, dokonanej już przez ekspertów Komisji Europejskiej.

NFOŚiGW zapewnia, że w całym procesie przygotowawczym, na każdym etapie, polscy beneficjenci LIFE mogą liczyć na wsparcie, wiedzę i doświadczenie NFOŚiGW, który pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE.

"Zainteresowani Programem LIFE przedsiębiorcy, NGO-sy, samorządy, instytuty czy uczelnie już teraz mogą rezerwować sobie czas na e-szkolenia, które NFOŚiGW przeprowadzi na przełomie kwietnia i maja, a o szczegółach będzie informował już niebawem m.in. na swojej stronie internetowej" - czytamy.

Program priorytetowy "Współfinansowanie Programu LIFE" jest krajowym uzupełnieniem unijnego Programu LIFE. Dotychczas Narodowy Fundusz wsparł 83 polskie projekty LIFE, na które przeznaczył ponad 300 mln zł.