Do drugiej połowy lat 30. PGG ma zredukować moce produkcyjne o 13 mln ton

W ciągu najbliższych kilkunastu lat Polska Grupa Górnicza (PGG), której kopalnie w ub. roku wydobyły niespełna 24,5 mln ton węgla, ma zredukować zdolności produkcyjne o 13 mln ton – przypomniał podczas 13. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes PGG Tomasz Rogala.

Harmonogram zmniejszania zdolności produkcyjnych górnictwa jest załącznikiem do umowy społecznej, podpisanej w maju br. z górniczymi związkami zawodowymi. Horyzont działania górnictwa węgla energetycznego w Polsce nakreślono w tym dokumencie do 2049 roku.

"W przypadku Polskiej Grupy Górniczej plan redukcji mocy produkcyjnych w perspektywie drugiej połowy lat 30. odnosi się do sumy 13 mln ton" - mówił w środę prezes Rogala.

Jak wyliczał, 13 mln ton węgla energetycznego to ilość służąca produkcji ok. 25-26 terawatogodzin energii elektrycznej (w zależności od sprawności bloków), co oznacza ok. 8 gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce.

Prezes PGG zwrócił uwagę, iż aby zastąpić energię z węgla, konieczne jest w perspektywie najbliższych kilkunastu lat uruchomienie nowych mocy, opartych na innych źródłach. Rogala przypomniał, że w przypadku nowych bloków węglowych w elektrowniach Jaworzno czy Opole, okres inwestycji - od decyzji po uruchomienie - trwał średnio około 10 lat.

Obecnie - jak mówił Rogala - na Żeraniu, w Elektrowni Dolna Odra oraz w Ostrołęce realizowane są przedsięwzięcia dające łącznie ok. 2,5 gigawata mocy; potrzebne są więc konkretne decyzje dotyczące kolejnych projektów - wskazał.

Według prezesa PGG, brak wystarczającej ilości nowych mocy w energetyce w sytuacji, gdy krajowe wydobycie węgla w latach 30. zostanie zredukowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, oznaczać będzie konieczność importu energii lub dalszego spalania węgla w istniejących jednostkach - do czasu uruchomienia nowych mocy opartych o odnawialne źródła, atom czy gaz.

