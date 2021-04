Do kogo należą legendarne polskie marki? Zaglądamy do zakupowych koszyków Polaków

W czasach pandemii, gdy polska gospodarka ma się nie najlepiej, coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na produkty, które kupuje i stara się wybierać te wytwarzane przez polskie firmy. Niestety nie zawsze kojarzone od lat z Polską marki faktycznie należą do krajowych firm. Czy na pewno wiemy, co kupujemy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mięsa z amerykańsko-chińskim kapitałem

Produkty sypkie

Słodycze – dominuje zagranica

Kategoria margaryn niesie na pewno niemałe zaskoczenie, ponieważ wiele znanych marek jest w posiadaniu spółek z zagranicznym kapitałem. Wśród nich są często wybierana przez konsumentów Delma czy Rama, a także Optima DHA, Smakowita oraz Masmix. W przypadku najbardziej znanych – Delmy, Ramy czy Kasi jest to grupa KKR & CO z USA, natomiast Smakowita czy Masmix produkowane są przez wspomniane już Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, które są częścią finlandzkiej Grupy Bunge.Wśród przedstawionych podmiotów na pewno wyróżnia się Animex Food – największa na polskim rynku firma mięsna. Przedsiębiorstwo przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne i jest niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods jednak nie jest w polskich rękach. Należy do amerykańskiej Smithfield Foods, która jest częścią globalnej firmy WH Group (Chiny).Do firmy należą takie marki jak Krakus, Morliny czy Berlinki. Podobna sytuacja jest z cenionymi przez konsumentów markami Sokołów i Gzella, które należą do duńskiej grupy Danish Crown.Z drugiej strony mamy jednak uznanych rodzimych producentów jak np. BB Bałdyga, Olewnik, Indykpol, Tarczyński czy przejęte niedawno przez Cedrob Zakłady Mięsne Henryk Kania.Mąka, sól i cukier to must have w każdej kuchni. Czy tutaj również mamy do czynienia z markami, które należą do spółek z zagranicznym kapitałem?W każdej z podkategorii choć jedna z topowych marek jest w posiadaniu podmiotów innych niż polskie. Cukier Królewski, Diamant, O’sole, Basia to uznane przez konsumentów marki, które wbrew pozorom nie są stuprocentowo polskie. Należą do podmiotów zagranicznych.Wartość tylko rynku słodyczy czekoladowych w Polsce wynosi 7,64 mld zł (dane za okres listopad 2019 – październik 2020 r.). Jak widać, łakocie to istotna gałąź rynku, której łączne obroty wynoszą nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie.Jak wynika z opracowania iKalkulator.pl, w przypadku kategorii słodycze większość marek, które uwielbiają Polacy, należy do zagranicznych koncernów, m.in. światowych gigantów jak Mondelez International czy Mars Incorporated. I nie chodzi tu tylko o marki i produkty, których pochodzenia są świadomi konsumenci, typu: czekoladki Kinder, batony Mars czy Snickers albo Rafaello. Tylko o swojskie Ptasie Mleczko, batonik Pawełek, Prince Polo czy Delicje Szampańskie, które tak naprawdę nie są już w posiadaniu rodzimych firm. Zostały wykupione przez zagraniczne podmioty.Do najbardziej znanych marek z większościowym polskim kapitałem należą m.in.: Goplana, Solidarność czy Jutrzenka.