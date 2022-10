Do końca 2022 r. rząd planuje rpzyjąć ustawę o preferowanym zakupie węgla

Do końca 2022 r. rząd planuje przyjąć ustawę o preferencyjnym zakupie węgla kamiennego. Ma ona umożliwić spółkom Skarbu Państwa współpracę z gminami w celu rozdysponowania węgla do gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu - wynika z wpisu do wykazu prac rządu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projektowana ustawa o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu - spółkom kapitałowym, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu.

Szczegółowa lista tych spółek ma zostać określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Jak wskazano we wpisie, proponowane rozwiązanie wspomoże budżety gospodarstw domowych, a przede wszystkim istotnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego najbardziej potrzebujących. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym - zaznaczono.

Zgodnie z wpisem do Wykazu, rząd planuje przyjąć odpowiedni projekt, przedstawiony przez ministerstwo aktywów do końca 2022 r.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl