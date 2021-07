Do końca roku Polsce przybędzie 200 tys. mkw. powierzchni handlowej

Do końca roku w Polsce przybędzie 200 tys. mkw. powierzchni handlowej, większość to małe obiekty - wynika z raportu CBRE. Po pandemicznych zawirowaniach odwiedzalność obiektów handlowych rośnie, a inwestorzy chętnie realizują nowe projekty - zauważono.

Według raportu, w pierwszej połowie 2021 r. przybyło 110 tys. mkw. powierzchni handlowej, na którą składało się 12 nowych obiektów i 3 rozbudowy. Obecnie w budowie jest 250 tys. mkw. nowej powierzchni, z czego 200 tys. mkw. ma zostać oddanych do użytku jeszcze w tym roku. Większość z nich to obiekty małego formatu.

Jak podkreślono, jeśli plan na ten rok uda się zrealizować, w 2021 r. przybędzie o ponad jedną piątą więcej nowej powierzchni handlowej niż rok wcześniej i o 7 proc. więcej niż w 2019 r.

"Polacy coraz chętniej wracają do stacjonarnych zakupów. W pierwszych czterech tygodniach po ponownym otwarciu centrów handlowych w maju liczba klientów była wyższa o 39 proc. w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Dodatkowo, podobnie jak rok temu, powrót działalności dużych sklepów stacjonarnych obniżył udział sprzedaży internetowej. Widzimy także, że odbudowuje się sprzedaż detaliczna. Jej poziom osiąga nawet wyższe wyniki niż przed pandemią" - zauważyła szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak. Dodała, że jest to pozytywny sygnał dla sektora handlowego, który napędza decyzje o nowych inwestycjach.

Eksperci CBRE przewidują, że liczba pustych lokali w galeriach mogła się zwiększyć w okresie pandemii, co z kolei może powodować presję na obniżkę czynszów, szczególnie w obiektach handlowych będących w gorszej kondycji. Dodatkowo, w czasie negocjacji najemcy zaczynają podnosić kwestie krótszych umów najmu i uzależnienia opłat od wysokości obrotów. Czynsze umowne w najlepszych centrach zakupowych pozostają stabilne - podano.

Obecnie w Polsce jest ponad 12 mln mkw. powierzchni handlowej.

