Do Łodzi docierają elementy drugiej maszyny do drążenia tunelu średnicowego

Do Łodzi docierają elementy półtoratonowej maszyny TBM – największego w kraju mechanicznego kreta, który ma wydrążyć tunel kolejowy pod miastem. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz zapewni nowe możliwości połączeń kolejowych w kraju.

Elementy urządzenia zwożone są do Łodzi od producenta z Niemiec, który wykonał specjalistyczną maszynę na zlecenie inwestora i wykonawcy tunelu średnicowego.

Wcześniej do Łodzi dotarły wszystkie elementy pierwszej tarczy, która wydrąży cztery jednotorowe tunele o średnicy 8,5 metra i łącznej długości ok. 4,5 km od komory rozjazdowej.

W tunelu powstaną dwa przystanki (Łódź Polesie i Łódź Śródmieście), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

"W Łodzi są pierwsze elementy ok. 1560-tonowej maszyny TBM - mechanicznego kreta o 13,04 m średnicy i 115 m długości. Duża TBM przeznaczona na tunel w Łodzi jest największą, jaka pracowała do tej pory w Polsce. Większą od tarczy drążącej tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku, która miała średnicę 12,6 m" - poinformował w czwartek rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec.



Elementy urządzenia zwożone są do Łodzi od producenta z Niemiec, który wykonał specjalistyczną maszynę na zlecenie inwestora i wykonawcy tunelu średnicowego. Część elementów transportowana jest tirami. Z kolei ponadnormatywne części będą wymagały specjalistycznych przewozów. Do Polski dotrą statkiem - najpierw rzeką Ren, potem Morzem Bałtyckim i nocą ciężarówkami do Łodzi. Operacja, którą prowadzi wykwalifikowana firma będzie wymagała sprawdzenia i przygotowania dróg. Jej zakończenie zależy od warunków i możliwości przewozów międzynarodowych.

Większa z dwóch maszyn TBM (z ang. Tunel Boring Machine), które będą pracowały przy budowie, wydrąży dwutorowy tunel od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez miejsce dla podziemnych przystanków Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna. Będzie miał on długość 3 km i średnicę 12,7 metrów. Prace mają rozpocząć się w połowie roku.

Wcześniej do Łodzi dotarły wszystkie elementy pierwszej tarczy, która wydrąży cztery jednotorowe tunele o średnicy 8,5 metra i łącznej długości ok. 4,5 km od komory rozjazdowej przy al. Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łodzi Żabieńca i Łodzi Kaliskiej. Mniejszy mechaniczny kret waży około 650 ton, ma średnicę 8,76 metra i 95 m długości. Jego części były transportowane wyłącznie drogą lądową, przy pomocy ciężarówek.



Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. Pod ziemią składy będą mogły poruszać się z maksymalną prędkością do 100 km na godzinę.

W tunelu powstaną dwa przystanki (Łódź Polesie i Łódź Śródmieście), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. PLK podpisały w grudniu 2017 r. umowę z konsorcjum: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego na projekt i budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2022 r.