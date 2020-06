Do Łódzkiego trafi 389 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Ponad 389 mln zł trafi do samorządów w regionie łódzkim w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych - poinformował w czwartek wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Największe wsparcie na zwalczanie kryzysu spowodowanego epidemią otrzyma Łódź, dla której przeznaczono 93,5 mln zł.

"Fundusz Inwestycji Samorządowych to specjalna tarcza antykryzysowa przeznaczona na inwestycje, remonty i przebudowy, na wszelkiego rodzaju inicjatywy samorządów, które będą też pobudzały gospodarkę, więc pośrednio to także ochrona przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z 6 mld zł w skali kraju dla samorządów woj. łódzkiego rząd przeznacza ponad 389 mln zł" - oświadczył wojewoda na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Z tej puli ponad 240 mln zł trafi do gmin, natomiast ponad 148 mln zł do powiatów, w tym do miast na prawach powiatu, czyli Łodzi, Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę dróg i infrastruktury.

Jak zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, pomoc rządu dla samorządów jest sytuacją bezprecedensową.

"Kwoty przyznawane w ramach tej tarczy wyliczone są na podstawie dość skomplikowanego, ale bardzo sprawiedliwego algorytmu. W przypadku Łodzi jest to 93,5 mln zł. Tyle miasto otrzyma na wyrównanie strat związanych z COVID-19. To ogromna kwota, najwyższa w Polsce - to dokładnie tyle samo, ile dostanie Warszawa, Kraków, Gdańsk i Poznań" - dodał.

Zdaniem Budy uzyskanie środków z Funduszu będzie bardzo proste - wystarczy, że samorząd złoży w tej sprawie wniosek do wojewody.

"Zakładamy, że pierwsze wnioski pojawią się w pierwszej połowie sierpnia, wypłaty środków rozpoczną się w pierwszej połowie września. Sposób wyliczeń polega na tym, że brane są pod uwagę wydatki inwestycyjne w 2019 roku względem wydatków inwestycyjnych wszystkich gmin i majętności gminy, z pominięciem górnej granicy ograniczającej kwotę dofinansowania. Pomoc kierowana jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego - od najmniejszej gminy" - zaznaczył.

Podał również przykłady dofinansowań w Łódzkiem - np. Koluszki mają otrzymać 5 mln zł, Andrespol - 3,2 mln zł, Jeżów - 500 tys. zł, Rogów - 570 tys. zł, Brzeziny - 2,3 mln zł. Podkreślił, że nawet najmniejsza gmina otrzyma co najmniej 500 tys. zł, nawet jeśli z wyliczeń algorytmu wychodzi niższa kwota.

Znaczące kwoty trafią do większych ośrodków, takich jak Piotrków Trybunalski - 8,5 mln zł, Skierniewice - 7,3 mln zł, Radomsko - 5,3 mln zł.

"Pieniądze są już zabezpieczone. Jednostka samorządu wie, ile ma środków do wykorzystania, składa wniosek do wojewody i pieniądze przechodzą. To forma bardzo odbiurokratyzowana; moim zadaniem jest jak najszybciej przekazać środki do samorządu" - wyjaśnił Bocheński.