Do Ministerstwa Rozwoju zgłosiło się ok. 700 firm chcących szyć odzież ochronną

Do Ministerstwa Rozwoju zgłosiło się około 700 firm, które chcą szyć odzież ochronną lub maseczki - poinformował resort w piątek na Twitterze.

"Zgłosiło się już do nas ok. 700 firm, które samodzielnie lub w konsorcjach chcą produkować maseczki lub odzież ochronną na potrzeby społeczeństwa, a potem może i na eksport do innych państw, które będą tego potrzebować" - powiedziała cytowana na Twitterze wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.