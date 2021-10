Do Olsztyna dotarł 9 z 12 tureckich tramwajów

Do Olsztyna dotarł dziewiąty z 12 tureckich tramwajów. Pojazdy zostały zakupione do obsługi już istniejących linii tramwajowych oraz tych, które są dopiero budowane - podał w poniedziałek olsztyński magistrat.

Jak przekazał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, transport tramwaju z Bursy to ogromne logistyczne wyzwanie. "Aby dotrzeć do stolicy Warmii i Mazur, tramwaj podróżuje przez dwa tygodnie, ponieważ może być wieziony na lawecie jedynie w nocy. Nowy pojazd dotarł do nas m.in. przez Włochy, Austrię i Niemcy. Taki wybór trasy był konieczny ze względu na rozmiary ładunku, jaki znajdował się na specjalistycznej lawecie"- wyjaśnił prezydent Grzymowicz.

Olsztyński samorząd ocenia, że wprowadzenie tramwajów w 2015 roku na ulice stolicy Warmii i Mazur znacznie podniosło komfort podróżowania komunikacją publiczną. Tramwaje, które poruszają się wydzielonym torowiskiem, nie muszą stać w korkach. Ponadto wszystkie pojazdy są dwukierunkowe, nowoczesne, klimatyzowane i w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Poza tymi udogodnieniami wprowadzono wówczas takie usprawnienia jak biletomaty mobline i stacjonarne, czy dynamiczne informacje pasażerskie- wskazuje magistrat.

Przekonuje, że wybudowanie pierwszej linii tramwajowej zwiększyło przepustowość jednego z najbardziej obleganych skrzyżowań w Olsztynie. Tym samym, w 2015 roku, po raz pierwszy od wielu lat, na al. Sikorskiego w pobliżu Galerii Warmińskiej, przestała rosnąć liczba aut. Dotychczas liczba ta z roku na rok się zwiększała, a po uruchomieniu tramwajów - zatrzymała się i na razie nie rośnie.

Po wybudowaniu torowiska al. Sikorskiego zyskała bowiem dodatkowy kanał komunikacyjny. Pomiędzy godziną 7:00 a 8:00 rano przez tor pod galerią (w kierunku centrum) przejeżdża 11 tramwajów linii 1 i 2. Może nimi podróżować 2 tys 376 pasażerów. W tym samym czasie na tym skrzyżowaniu, w kierunku centrum przejeżdża 1 tys. 100 pojazdów. Z badań wynika że średnio autem podróżuje 1,3 pasażera, co daje nam średnio 715 osób w samochodach. Oznacza to, że 1 tor ma taką samą przepustowość pasażerów co ponad 3 pasy samochodowe- wyjaśnia urząd miasta w Olsztynie.

Według magistratu, do czasu wybuchu pandemii zainteresowanie samymi tramwajami systematycznie rosło. W 2016 roku tramwaje w Olsztynie przewiozły w przeciętnym dniu roboczym 18 tys. 900 pasażerów a w 2020 roku - 24 tys 28 pasażerów.

Jak podał urząd miasta w Olsztynie, wprowadzenie tramwajów przyniosło stolicy regionu realne oszczędności. Dwanaście pojazdów firmy Solaris, które zaczęły kursować na trzech liniach, zastąpiło 24 autobusy, na 5 liniach. Przez rok koszt kursowania 12 tramwajów, zamiast kosztu przejazdu 24 autobusów, po takiej samej trasie, wyniósł ponad milion złotych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl