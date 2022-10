Od początku roku do października w Porcie Gdańsk przeładowano łącznie 8 mln ton węgla w imporcie – poinformowała PAP Anna Drozd, rzeczniczka prasowa portu.

Jak przekazała Drozd, dziennie w gdańskim porcie przyjmowanych jest od dwóch do dziesięciu statków z węglem.

"Od początku roku do października przeładowaliśmy łącznie 8 mln ton węgla w imporcie. Szacujemy, że nasze możliwości przeładunkowe do końca roku, to dodatkowe 2,7 mln ton. Uruchamiamy też dodatkowe nabrzeża po to, by móc te zwiększone przeładunki realizować. Są to nabrzeża w Porcie Wewnętrznym" - powiedziała Anna Drozd.

Dodała, że dziennie z portu wyjeżdża około 20 składów pociągów oraz około 350 ciężarówek z węglem. "Działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w systemie zmianowym, także te przeładunki są na bieżąco realizowane" - podkreśliła Drozd.

