Do powrotu na ścieżkę wzrostu potrzebny dobry plan - budżet na 2021 r.

W przyszłym roku zakładamy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego; do tego potrzebny jest dobry plan, jakim jest przyjęty dziś przez Sejm budżet - ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W przyszłym roku zakładamy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Do tego potrzebny jest dobry plan, jakim jest przyjęty dziś przez Sejm budżet - mówił Tadeusz Kościński.

Według naszych założeń PKB w 2021 r. ma być większe o 4 proc. Dzięki temu wzrosną też dochody budżetu, w tym podatkowe - dodał minister finansów.

Oczywiście przeznaczymy je na rozkręcenie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych - podsumował.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 r. Przewiduje ona, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł.

"W przyszłym roku zakładamy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Do tego potrzebny jest dobry plan, jakim jest przyjęty dziś przez Sejm budżet. Według naszych założeń PKB w 2021 r. ma być większe o 4 proc. Dzięki temu wzrosną też dochody budżetu, w tym podatkowe. Oczywiście przeznaczymy je rozkręcenie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych" - mówi Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu.

"82,3 mld zł deficytu to środki, które wzmocnią rozwój gospodarki w przyszłym roku" - zaznaczyło Ministerstwo Finansów.

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,1 proc. PKB - poinformował resort. Przypomniał, że wedle przyjętych założeń wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 4 proc., a średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc.

Resort podał, że prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. przełoży się na przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu. Zaznaczył przy tym, że prognozy dochodów budżetu państwa zależą od szacunków czynników makroekonomicznych. "Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł" - napisało MF w komunikacie.

Ministerstwo wskazało, że projekt ustawy budżetowej na 2021 r. został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. "Kwota wydatków na 2021 rok została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samym, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - podkreślił resort.

Jednocześnie zapewnił, że w ustawie budżetowej na 2021 r. zagwarantowane są środki na priorytetowe działania rządu m.in.: finansowanie Programu "Rodzina 500+" (41 mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.), waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł), realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.