Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o działach

Do Sejmu trafił przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o działach - wynika ze strony internetowej Sejmu. Przewiduje on m.in. wyodrębnienie dwóch nowych działów, aktywa państwowe i klimat.

Jak napisano w uzasadnieniu dokumentu, projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

"Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Specyfika tych zadań wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji procesów planowania i zarządzania, zwłaszcza w sferze polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym. Z tego też względu niezbędne jest wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej" - czytamy w uzasadnieniu. Chodzi o aktywa państwowe i klimat.

"W celu zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa proponuje się wyodrębnienie działu aktywa państwowe. Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach" - napisano.

Projekt daje ministrowi aktywów państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego.

Przewidziano, że minister ten będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Taką kompetencję posiadał Minister

Skarbu Państwa przed zniesieniem resortu Skarbu Państwa.

Projekt zakłada, że przedstawiciel tego ministra wejdzie do składu Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. "Zmiana ta ma na celu koncentrację i wzmocnienie nadzoru tego ministra nad

szeroko pojętymi aktywami publicznymi" - wyjaśniono. Podobny cel ma uzupełnienie o przedstawiciela MAP składów rad nadzorczych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, w stosunku do których Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Minister aktywów państwowych będzie miał prawo zbywać akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa. Będzie miał też uprawnienia w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa.

Szef tego resortu przejmie też kompetencje "w zakresie wyposażania i doposażania w nieruchomości państwowych osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych, wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek, przejmowania prawa do nieruchomości państwowych osób prawnych niebędących spółkami i przekazywania na rzecz innych państwowych osób prawnych oraz gospodarowania nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby organów władzy publicznej".

Minister aktywów państwowych będzie miał dwóch przedstawicieli w radzie nadzorczej Poczty Polskiej, w związku z czym zwiększono do dziewięciu maksymalną liczbę członków tej rady. Zaproponowano, by minister ten, w porozumieniu z ministrem finansów, wykonywał monopol państwa w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo. Przejmie też uprawnienia wcześniejszego ministra energii dotyczące niektórych spółek lub grup kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Projekt przewiduje także zmiany niezwiązane bezpośrednio z utworzeniem działu aktywa państwowe. Założono, że Skarb Państwa może obejmować akcje również w celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji. Umożliwi to Skarbowi Państwa - czytamy w uzasadnieniu - wzięcie udziału w tych przypadkach podwyższenia kapitału zakładowego, w których wyłączone lub ograniczone jest prawo poboru w spółkach akcyjnych lub prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a propozycja objęcia nowych akcji lub udziałów będzie skierowana do Skarbu Państwa.

"Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli Skarbowi Państwa na pełniejszą realizację i ochronę własnych interesów ekonomicznych i gospodarczych w spółkach" - oceniono.

Natomiast "w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej", zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu - klimat. Projektodawcy wyjaśniają, że jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Zmiana ta ma też służyć pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Do kompetencji ministra klimatu ma należeć nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ponadto projekt przewiduje zmiany związane z działem członkostwo w UE.

Projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, dla których przewidziano termin wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.