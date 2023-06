Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 r.

Dodatkowych ok. 14 mld zł z budżetu trafi w br. do samorządów - zakłada projekt noweli okołobudżetowej na 2023 r., który w poniedziałek wpłynął do Sejmu. Nagrody za zaangażowanie dostaną pracownicy budżetówki, nauczyciele po 1,1 tys. zł, a sędziowie, asesorzy, referendarze dodatkowe wynagrodzenia.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek ukazał się na stronach sejmowych.

Jak wskazano, projekt dotyczy odmrożenia od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Wprowadza także regulacje umożliwiające wypłatę: jednorazowej nagrody specjalnej pracownikom państwowej sfery budżetowej za szczególne zaangażowanie w pracy w roku 2023, jednorazowej nagrody specjalnej nauczycielom z okazji 250. rocznicy utworzenia Komitetu Edukacji Narodowej, jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia sędziom (sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, Sądu Najwyższego), asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym sądów oraz sędziom Trybunału Konstytucyjnego.

"W projekcie ustawy proponuje się nowelizację ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza podstawę prawną przekazania w roku 2023 z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Środki z podziału tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki. Dodatkowe dochody będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej, co pozwoli samorządom na elastyczne gospodarowanie tymi środkami" - napisano w uzasadnieniu projektu. Jak dodano, o przeznaczeniu tych dodatkowych pieniędzy zdecyduje samorząd.

W projekcie proponuje się zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków przewidzianych projektowaną ustawą zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2023 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. w wysokości 4434,58 zł, a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2019 r. w wysokości 3045,21 zł. Według projektowanych przepisów podstawy w tej wysokości mają obowiązywać do 30 czerwca 2023 r. Natomiast od 1 lipca 2023 r. podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. w wysokości 5104,90 zł (czyli o 15,12 proc. wyższe), a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2021 r. 3537,80 zł (czyli o 16,18 proc. wyższe).

Proponowane przepisy zakładają również przyznanie, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, nauczycielom zatrudnionym w dniu 20 września br. w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce nagrody specjalnej w wysokości 1 tys. 125 zł.

W projekcie ustawy napisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rada Ministrów w piątek przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Jak podało wówczas KPRM, "projekt nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem zmiany ustawy budżetowej na 2023 r." "Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie nowelizacji budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację".

