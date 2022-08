Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dodatkach przy zakupie opału

Do Sejmu w czwartek wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza dodatki przy zakupie opału innego niż węgiel – wynika z informacji na stronach sejmowych.

Jak podano w informacji o przebiegu procesu legislacyjnego na stronach Sejmu, w czwartek do izby niższej wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Projekt zawiera rozwiązania, na mocy której osoby wykorzystujące do ogrzewania domu inne paliwa niż węgiel mogą liczyć na dodatki w kwocie od 500 do 3 tys. zł w zależności od rodzaju paliwa.

Projekt zawiera także zapisy, ograniczające wzrost cen ciepła w sytuacji, kiedy jest ono dostarczane przez ciepłownie i elektrociepłownie. Tacy przedsiębiorcy uzyskają rekompensatę w zakresie, w jakim sprzedają ciepło dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Wartość pomocy rządowej, wynikająca z projektowanych przepisów, może sięgnąć 10 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl