Do startu zostały godziny, a wytyczne nadal nieznane

Na wytyczne dotyczące organizacji imprez targowych czekają wciąż przedsiębiorcy z branży targowej. 1 września rozpocząć ma się sezon targowy. Z apelem o wydanie takich wytycznych wystąpiła do ministra zdrowia Polska Izba Przemysłu Targowego. Dotyczą one bezpieczeństwa pandemicznego i obowiązywać mają zarówno organizatorów, jak i uczestników imprez targowych.

Przewidywalność jest kluczowa

Cisza w sprawie wsparcia dla branży

Pozostawieni sami sobie

Branża targowa to jedna z najbardziej dotkniętych pandemią gałęzi gospodarki, pomimo nawet teoretycznego jej „odmrożenia” od początku lata tego roku. Przypadło ono na miesiące wakacyjne, a to tradycyjnie już dla targów martwy sezon. Zwykle ruszają one dopiero od września. Na kilka dni przed jego początkiem brak precyzyjnych informacji, czy w ogóle będzie można je organizować, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Powinny one precyzować np., ile osób mogłoby jednorazowo uczestniczyć w danej imprezie targowej, czy miałyby one deklarować, czy są zaszczepione, a także – jaka maksymalnie przestrzeń miałaby przysługiwać danym wystawcom, aby zachować niezbędne wymogi bezpieczeństwa epidemicznego.Takich właśnie informacji wciąż brakuje, co dezorientuje, a nawet niepokoi, przygotowujących się do urządzania przestrzeni wystawienniczych przedsiębiorców.- Przewidywalność to klucz do budowania relacji i zaufania z naszymi partnerami. Wielu zwiedzających już nabyło bilety na nadchodzące wydarzenia, a brak informacji dotyczących planowanych obostrzeń spowoduje niepotrzebny chaos i dezorganizację, zarówno wśród wystawców, jak i gości – wyjaśnia Tomasz Kobierski i przypomina, że wskazywał już, że branża targowa powinna znać choćby zarys strategii na trzy lub cztery najbliższe miesiące, by planować scenariusze dla takich przedsięwzięć, jak targi, kongresy czy wystawy. To, jak podkreśla, kluczowy wymóg, by mogła płynnie funkcjonować.- Niestety, od ostatniej zmiany rozporządzania (weszło w życie 26 czerwca br.) w sprawie limitu osób na metr kwadratowy nie poznaliśmy możliwych wariantów zmian legislacyjnych po 31 sierpnia br. ani nie otrzymaliśmy informacji na temat zapowiadanego bonu targowego czy innych form wsparcia branży – uważa Tomasz Kobierski, którego zdaniem stawia to branżę w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego apeluje, głosem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, o pilne pochylenie się nad propozycjami rozwiązań dotyczących obostrzeń. - Bez tej wiedzy stoimy na legislacyjnym i organizacyjnym rozdrożu, od którego dzielą nas już nie dni, a godziny – irytuje się.- Pozostawiono więc firmy z branży targowej samym sobie, nie zapewniając im żadnej pomocy w tym okresie. To tak, jakby postawić pływaków przed pustym basenem i powiedzieć im – ćwiczcie sobie pływanie, a my wam napuścimy wody za dwa miesiące – zwraca z kolei uwagę Krzysztof Szofer.Tzw. przemysł targowy to jedna z tych gałęzi gospodarki, które pozostają w przeważającej mierze właściwie cały czas zablokowane przez pandemię, skierowana do niego przez władze pomoc jest, zdaniem przedsiębiorców tej gałęzi gospodarki, cały czas bardzo skromna.Wiele firm upadło lub zawiesiło swoją działalność, niektóre zmieniły branżę, zaś te, które pozostały, liczą dziś na pomoc i przejrzyste zasady funkcjonowania. Wytyczne dotyczące organizacji targów stanowią właśnie główną część tych zasad. Komitet Obrony Branży Targowej występuje cały czas do rządzących w tej sprawie. Dotychczasowe straty branży targowej w czasie pandemii wynoszą ponad 3 mld złotych.Najbliższe, planowane na wrzesień, imprezy targowe to m.in. ITM oraz Drema w Poznaniu, MSPO w Kielcach, Trako w Gdańsku czy Reha Innovations w Krakowie. Według informacji Polskiej Izby Przemysłu Targowego, zainteresowanie imprezami targowymi jest u nas cały czas duże, a do końca 2021 roku w Polsce planowanych jest ponad 100 wydarzeń targowych o różnym profilu – krajowym i międzynarodowym.