Do Świnoujścia dotarł setny transport LNG dla PGNiG z Kataru

PGNiG odebrało setną dostawę LNG od Qatargas - podało w sobotę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Gazowiec Al Shamal dostarczył do gazoportu w Świnoujściu ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji w ramach długoterminowego kontraktu - dodano.

"Dziś odebraliśmy 100. dostawę LNG od naszego partnera Qatargas! Gazowiec Al Shamal dostarczył do terminala LNG ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego (wolumen po regazyfikacji) w ramach długoterminowego kontraktu z PGNiG. Działamy dalej!" - wskazała w sobotę na Twitterze spółka.

"Nie zwalniamy tempa. Zaledwie wczoraj do terminalu w Kłajpedzie dotarł statek z pierwszym ładunkiem LNG dla PGNiG, a dziś kolejny gazowiec zawinął do Świnoujścia" - podkreśliła prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie załączonym do sobotniego wpisu spółki na Twitterze.

To najlepszy dowód na to, jak dodała Waksmundzka-Olejniczak, "że cały czas dywersyfikujemy dostawy gazu ziemnego do Polski i maksymalizujemy możliwości wykorzystania dostępnych mocy gazoportu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne naszym odbiorcom".

PGNiG dodało, że sobotnia dostawa to drugi transport skroplonego gazu ziemnego odebrany w Świnoujściu przez spółkę od początku maja oraz setny, który dopłynął z Kataru od uruchomienia polskiego gazoportu.

Według PGNiG w sobotę metanowiec Al Shamal dostarczył do terminala im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego ładunek liczący ok. 90 tys. ton, czyli blisko 200 tys. m sześc. LNG. "Tym samym zwiększył on ogólną pulę dostaw z Kataru, która wynosi obecnie ok. 20,9 mln m sześc. LNG" - zaznaczono.

Przypomniano, że od początku tego roku do Polski zawinęło sześć statków z Kataru, osiem z USA oraz dwa z Nigerii. "Sobotnia dostawa LNG jest 164. od początku działania gazoportu w Świnoujściu" - podał PGNiG.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl