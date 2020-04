Do Wrocławia przyleciał kolejny samolot ze środkami ochrony osobistej

Na wojskowej część wrocławskiego lotniska wylądował kolejny samolot, który przetransportował z Chin tym razem przeszło 70 ton środków ochrony osobistej - podała w piątek Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

To druga dostawa sprzętu medycznego realizowana na wrocławskie lotnisko przez Agencję Rozwoju Przemysły. Na początku kwietnia NATO-wski samolot AN-124 Rusłan przetransportował z Chin do Wrocławia pierwszą partię sprzętu medycznego zamówionego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jak wówczas podano, wartość zamówienia to około 25 mln zł.

Jak podano, AN-124 Rusłan z drugą partią zamówienia, przyleciał w czwartek wieczorem na wojskową część wrocławskiego lotniska. "Na pokładzie samolotu znalazło się przeszło 70 ton ładunku umieszczonego na 522 paletach. To przede wszystkim maseczki ochronne i osłony na obuwie" - podała w piątek w komunikacie Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podkreślono, że towar sprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz Ministerstwa Zdrowia, przeznaczony jest do bezpłatnej dystrybucji w ramach walki z pandemią COVID - 19.