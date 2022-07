Do września utrzyma się obecny poziom inflacji. Potem nieznacznie spadnie

Inflacja do września oscylować wokół 15 proc., a do końca roku nieznacznie obniży się do ok. 13,5 proc. Dodano, że lipcowe dane dot. inflacji wspierają scenariusz szybkiego końca cyklu podwyżek stóp NBP i maksymalnie jednej podwyżki o 50 pb we wrześniu.

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że według wstępnych szacunków ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 15,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc.

Biuro analiz banku PKO BP podkreśliło, że inflacja w lipcu pozostała na poziomie z czerwca. "W lipcu czynniki dezinflacyjne i proinflacyjne zrównoważyły się - ceny paliw spadły przy wzrostach cen żywności, energii i bazowej części koszyka. Według naszych szacunków impet inflacji bazowej (procent mdm po odsezonowaniu) drugi miesiąc z rzędu hamuje" - wskazano.

Jak zauważyli analitycy, ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu wzrosły o 0,6 proc. mdm, czyli "nieco słabiej" od ich szacunków. "Nadal jest to zmiana silniejsza od wzorca sezonowego, wg którego ceny żywności w lipcu i sierpniu spadają. Podbić ceny mogła m.in. panika cukrowa, o skali której dowiemy się wraz z publikacją pełnych danych. Pomimo hamowania w ujęciu miesięcznym, dynamika roczna cen żywności przyspieszyła do 15,3 proc. rdr z 14,2 proc. rdr w czerwcu" - wyjaśniono.

GUS w danych o inflacji nie uwzględnił promocji na stacjach paliw

PKO BP dodało, że według wstępnych danych paliwa w lipcu staniały o 2,6 proc. mdm. "Oznacza to, że GUS nie uwzględnił promocji zastosowanych na niektórych sieciach stacji paliw (-30gr)" - odnotowali eksperci, dodając, że "biorąc pod uwagi spadki cen paliw pod koniec lipca, nie jest wykluczone, że spadek cen paliw w finalnym odczycie okaże się głębszy".

Analitycy dodali, że ceny nośników energii wzrosły "tylko" o 1,3 proc. mdm. "Na pewne wyhamowanie zmian w tej kategorii wskazywały cenniki węgla. Ceny w pozostałych kategoriach w tej grupie, tj. gaz, elektryczność, ciepło, centralne ogrzewanie są w dużej mierze ustalane administracyjnie i zmieniane są relatywnie rzadko. Znaczących podwyżek można się w tej kategorii spodziewać wraz z nowymi taryfami publikowanymi przez URE (zapewne na przełomie roku)" - zwrócono uwagę.

Inflacja bazowa według analityków PKO BP w lipcu pozostała na poziomie z czerwca, tj. 9,1-9,2 proc. rdr. "W ujęciu mdm obserwujemy prawdopodobnie drugi miesiąc hamowania (...). Współgra to ze scenariuszem wygasania możliwości przerzucania wyższych kosztów firm na konsumentów i spowolnienia popytu przy wysokim stanie zapasów. Procesy te wymuszają ograniczenie skali podwyżek cen kosztem niższych marż" - wskazali.

Inflacja w fazie "płaskowyżu"

Analitycy PKO BP zakładają, że inflacja weszła w fazę "płaskowyżu" i będzie ona do września oscylować wokół 15 proc. rdr, a do końca roku nieznacznie obniży się do ok. 13,5 proc. rdr.

"Wysokość inflacji na początku przyszłego roku zależeć będzie od momentu wygaszenia Tarcz Antyinflacyjnych i skali podwyżek cen energii. Lipcowe dane wspierają scenariusz szybkiego końca cyklu podwyżek stóp NBP (max. jedna podwyżka o 50pb we wrześniu)" - podsumowano.

