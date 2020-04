Dobra nowina dla dłużników. Tarcza 2.0 daje czas na restrukturyzację

Anna Pukszto, partner w warszawskiej kancelarii Dentons, radzi, co robić, gdy pojawia się realne zagrożenie niewypłacalnością. Rozmowa portalu WNP.PL powstała w ramach projektu EEC Defence Razem bronimy gospodarki. - Wejście w życie przepisów ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, która przewiduje wstrzymanie biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na czas epidemii, da przedsiębiorcom szansę na znalezienie rozwiązania dla ich trudnej sytuacji finansowej - uważa Anna Pukszto. - Jednak pod warunkiem, że wykorzystają ten czas na szybką restrukturyzację, niekoniecznie sądową.





- Na pewno muszą działać. Na pewno też nie można traktować przewidzianego w ustawie wstrzymania biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako parasola ochronnego, który uprawnia do działania jak dotychczas i niepodejmowania żadnych działań restrukturyzacyjnych. Po zakończeniu stanu epidemii można się bowiem spodziewać bardzo wysokiej fali wniosków o ogłoszenie upadłości i powstania tzw. efektu domina. A więc sytuacji, w której utrata płynności jednego przedsiębiorcy i ogłoszenie jego upadłości albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pociąga za sobą utratę płynności i niewypłacalność jego kontrahentów. W takich momentach uwidaczniają się całe łańcuchy przyczynowo-skutkowe – np. w przypadku inwestycji budowlanych niewypłacalność inwestora pociąga za sobą niewypłacalność generalnego wykonawcy, a ta - niewypłacalność jego podwykonawców.- Nie jest pewne, czy uratuje, ale na pewno zwolni niektórych przedsiębiorców z obowiązku składania w bardzo krótkim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. I jeżeli ta niewypłacalność będzie miała charakter przejściowy, to można powiedzieć, że te przepisy uratują przedsiębiorcę.Oczywiście, można się zastanawiać, czy przedsiębiorcy w obecnej sytuacji będą w stanie się szybko i w szczególności pozasądowo zrestrukturyzować, żeby uniknąć składania wniosku o ogłoszenie upadłości po ustaniu stanu epidemii. Zwłaszcza w przypadku, gdy reprezentują branże dotknięte brakiem przychodów ze względu na zamknięcie niektórych kanałów dystrybucji, przykładem są tutaj sieci handlowe, w których sprzedaż internetowa nie jest w stanie zastąpić sprzedaży w sklepach.Mam też taką wątpliwość, czy nasz system - a mam tu na myśli sądy i doradców restrukturyzacyjnych - będzie w stanie poradzić sobie z tak dużą spodziewaną falą wniosków restrukturyzacyjnych lub o ogłoszenie upadłości, która może wpłynąć w związku z zakończeniem stanu epidemii.- Tak już jest. Proszę zauważyć, że jeszcze przed epidemią koronawirusa mówiło się o problemach niektórych sektorów i zbliżającej się recesji gospodarczej. Spodziewano się też fali upadłości w 2020 roku. I to się zaczęło dziać niezależnie od epidemii.Cykl koniunkturalny ma swoje prawa i wszystko wskazuje na to, że gospodarka pada ofiarą kolejnego kryzysu. Ciekawostką jest to, że zwiastunem kryzysu zawsze jest budowa jakiegoś spektakularnego wieżowca. W Polsce, w trakcie kryzysu 2008-2009 był nim powstający przy ul. Złotej w centrum Warszawy budynek, tzw. Żagiel Liebeskinda, obecnie zaś w jego okolicach powstaje Varso Tower, najwyższy budynek w kraju.- Jako prawnik specjalizujący się w postępowaniach sądowych podchodzę do tych spraw inaczej niż większość doradców. Uważam, że najpierw trzeba próbować się restrukturyzować pozasądowo. W swojej praktyce wielokrotnie spotykałam doradców restrukturyzacyjnych, którzy „pchali” klientów w stronę postępowań restrukturyzacyjnych, w sytuacji, kiedy najważniejsi wierzyciele - banki - byli gotowi na restrukturyzację konsensualną. A więc rozwiązanie problemu poprzez zastosowanie sposobów restrukturyzacji zadłużenia, takich jak okresowe obniżenie oprocentowania, przedłużenie okresu spłaty kredytu, wakacje kredytowe. Dlatego uważam, że należy tak prowadzić sprawy spółki, aby mogła ona podjąć jak najwcześniej właściwe czynności w relacjach z kluczowymi wierzycielami i szybko rozwiązać swoje problemy.Jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze, upadłość czy postępowanie restrukturyzacyjne, to powiem: to zależy. Dla wierzycieli czasami najlepsza będzie szybka, dobrze przeprowadzona upadłość, w szczególności z opcją tzw. pre-pack, czyli przygotowanej sprzedaży, bo zapewnia im najwyższy stopień zaspokojenia. Niepożądane może z kolei być otwieranie przez dłużników postępowań restrukturyzacyjnych, w sytuacji, gdy nie mają oni pomysłu, jak tę restrukturyzację prowadzić. Jest to właściwie kupowanie przez dłużnika czasu i opóźnianie nieuchronnego - upadłości.- To zależy od pomysłu na tę działalność, od biznesplanu. Nie spotkałam się jeszcze z przypadkiem całkowitej zmiany modelu biznesowego, ale jego korekty, nawet głębokie, często są dokonywane. Z perspektywy wierzycieli jest to nawet pożądane, w szczególności, gdy przedsiębiorca rezygnuje z tych obszarów działalności, które generowały straty.- Te projektowane albo wprowadzone rozwiązania zmierzają w tym samym kierunku. Generalnie chodzi o wprowadzenie okresu bez postanowień o ogłoszeniu upadłości, tylko konkretne przepisy różnią się. W projekcie czeskim np. znalazł się przepis mówiący o tym, że wnioski o ogłoszenie upadłości składane przez wierzycieli nie podlegają rozpoznaniu do określonej daty. U nas nie ma analogicznego postanowienia. Zatem jeśli nowelizacja wejdzie w życie, dłużnik nie będzie musiał składać wniosku o głoszenie upadłości, ale wierzyciel może złożyć taki wniosek. W innych państwach wprowadzane są również zmiany wpływające na tok wszczętych już postępowań upadłościowych. Na przykład na Słowacji do 30 kwietnia została zawieszona możliwość sprzedaży aktywów w ramach likwidacji masy upadłości przez syndyka, gdyż spodziewany jest niski popyt, a tym samym możliwe jest uzyskanie niższych cen. Ma czekać na lepsze czasy.Nie. Obecna nowelizacja specustawy nie ingeruje w te przepisy. Nie zmienia to jednak faktu, że przydałaby się nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne mająca na celu usprawnienie tych postępowań, ale najwyraźniej nic takiego się nie szykuje. Rzeczą bardzo niepożądaną byłoby nota bene wprowadzanie nie do końca przemyślanych zmian do ustawy, żeby odpowiedzieć na doraźne potrzeby. Bo to jest system, który może nie jest doskonały, ale działa. Wprowadzanie rewolucyjnych zmian bez wdrożenia pełnego procesu legislacyjnego, z konsultacjami społecznymi, a więc możliwością wypowiedzenia się przez różne grupy interesariuszy, mogłoby skończyć się katastrofą.Oczywiście, zwłaszcza w dużych sprawach, gdzie działają terminowo. Najlepszym przykładem jest ogłoszenie upadłości Elektrobudowy, a także zatwierdzenie przez sąd 3 kwietnia warunków przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Huty Częstochowa. W przypadku mniejszych spraw bywa, że wnioski czekają na rozpoznanie dłużej niż wynika to z terminów instrukcyjnych. To, co się będzie działo po zakończeniu stanu epidemii, będzie jednak prawdziwym stres-testem dla sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.Wspólnie z firmą badawczą BCMM zbieramyZachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety , której wyniki opublikujemy na portalu WNP.PL.