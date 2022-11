Dobra wiadomość dla kredytobiorców. Bezprecedensowy wyrok sądu

Bank nie ma prawa do doliczania do oprocentowania WIBOR-u, a kredytobiorca będzie spłacał jedynie ratę kapitałową powiększoną o odsetki w wysokości niezmiennej marży - wynika z postanowienia

sądu okręgowego w Katowicach.

Przełomowego postanowienia dokonał sąd okręgowy w Katowicach, wskazując, że złotówkowy kredyt hipoteczny został całkowicie pozbawiony WIBOR-u. Dzięki temu rata tego konkretnego kredytu zmniejszy się z blisko 6 700 zł do około 1 700 zł - informuje Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy. To pierwsze takie postanowienie wydane przez polski sąd.

Oznacza to, że bank nie ma prawa do doliczania do oprocentowania WIBOR-u, a kredytobiorca - zgodnie z treścią postanowienia - będzie spłacał jedynie ratę kapitałową powiększoną o odsetki w wysokości niezmiennej marży. Oprocentowanie kredytu będzie wynosiło 2,19 proc.

Rata kredytu będzie niższa niż w chwili zawarcia umowy kredytu.

Kancelaria wskazuje, że umowa kredytu musi zostać pozbawiona stopy referencyjnej WIBOR z dwóch przyczyn:

- po pierwsze bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową;

- po drugie wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR.

Kancelaria podkreśla, że podobne wady mają dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy umów kredytów złotówkowych w Polsce. Orzeczenie sądu okręgowego w Katowicach to kamień milowy na drodze tysięcy kredytobiorców złotówkowiczów do unieważnienia umowy kredytu albo do zmniejszenia wysokości raty kredytu.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl