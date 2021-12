Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 12,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 8,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

"Dobre dane z branży budowlanej i handlu to m.in. zasługa silnego rynku pracy i ożywienia w inwestycjach" - uważa minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

GUS podał we wtorek, że w listopadzie produkcja budowlano-montażowa wzrosła realnie o 12,7 proc., a sprzedaż detaliczna - o 12,1 proc. rdr.



W obu przypadkach to znacznie więcej niż oczekiwał rynek - napisał Nowak na portalu społecznościowym. Jak dodał, to kolejny dzień dobrych sygnałów z polskiej gospodarki, ponieważ w poniedziałek "poznaliśmy świetne wyniki przemysłu za listopad".



"Widzimy szanse na wzrost PKB w całym 2021 r. na poziomie 5,5 proc. To ponad dwukrotnie więcej niż wyniósł spadek w kryzysowym 2020 r." - dodał Nowak.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w listopadzie rdr o 6,1 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 1,8 proc.



Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w listopadzie i październiku 2021 r.:





listopad listopad październik październik rdr mdm rdr mdm BUDOWNICTWO 12,7 8,9 4,2 0,4 Budowa budynków 12,6 10,9 -1,0 -1,2 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 10,4 9,7 3,0 2,2 Roboty budowlane specjalistyczne 17,1 5,3 13,0 -0,7

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl