Dobre prognozy gospodarcze dla Polski na 2020 r.

Po roku 2019, kolejnym bardzo dobrym okresie w gospodarce Polski, koniunktura w 2020 r. będzie również dobra, ale wyraźniej zaznaczy się spowolnienie gospodarcze wynikające ze słabszego popytu zagranicznego. Umiarkowane pogorszenie koniunktury będzie widoczne w eksporcie i niższej dynamice inwestycji, głównie w sektorze prywatnym.

Handel zagraniczny

Inflacja

Inne prognozy finansowe

W 2020 r. sytuacja w eksporcie będzie mniej korzystna niż średnio w 2019 r., ale powinna być lepsza niż pod koniec 2019 roku ze względu na sygnały deeskalacji wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami, stabilizację wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz zmniejszenie niepewności wokół brexitu.W IV kwartale 2019 r. słabszy złoty częściowo kompensował spadek popytu zagranicznego, ale stabilizacja eksportu - poprzez osłabienie złotego - będzie trudniejsza do osiągnięcia w 2020 r. ze względu na silniej działający dysparytet stóp procentowych. Wpłyną na to: zahamowanie procesu normalizacji stóp procentowych w strefie euro oraz po obniżki stóp procentowych przez Fed.W 2020 r. złoty powinien być relatywnie stabilny, ponieważ spadek popytu zagranicznego na polski eksport (działający w kierunku osłabienia złotego) oraz popyt na polskie obligacje skarbowe (działający w kierunku umocnienia złotego) powinny się równoważyć.Inflacja w I kwartale 2020 r. wzrośnie do ok. 3,5 proc., z powodu efektu niskiej bazy do porównań (z 2019 r.) oraz wzrostu akcyzy na alkohol i tytoń oraz cen energii elektrycznej, szczególnie dla przedsiębiorstw.Wzrost cen energii przełoży się na wyższe ceny towarów konsumpcyjnych, a zwłaszcza żywności. W drugiej połowie 2020 roku prawdopodobna jest stabilizacja inflacjiw przedziale 2,5-3 proc., pod warunkiem braku dodatkowych szoków inflacyjnych, podkreśla autor analizy.W średnim terminie wzrost cen energii będzie głównym czynnikiem podnoszącym inflacjęw Polsce.Słabszy popyt zagraniczny, osłabienie popytu krajowego oraz wzrost cen energii dla przedsiębiorstw będzie wywierać presję na zmniejszenie marż producentów w 2020 r.Krajowy rynek akcji pozostanie w 2020 r. pod presją spowolnienia eksportu dużych przedsiębiorstw oraz coraz bardziej istotnej dla sektora bankowego sprawy kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych.Stabilizująco na ceny akcji będzie wpływać program Pracowniczych Planów Kapitałowych.Umiarkowana inflacja w Polsce, polityka stabilnych stóp procentowych, wciąż łagodna polityka pieniężna EBC oraz spodziewana dobra sytuacja budżetu państwa spowodują, że rentowności polskich obligacji skarbowych będą wzrastać w 2020 r. bardzo powoli.