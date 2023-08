Dobre wyniki Fabrity Holding. A mają być jeszcze lepsze

Dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu tworzenia oprogramowania - Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) szacuje wyniki pierwszego półrocza. Wstępne wyniki są bardzo dobre.

Szacunkowe dane finansowe grupy Fabrity Holding za okres od stycznia do czerwca tego roku bez segmentu marketingowego wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 26 proc. w relacji rok do roku, do 31,5 mln zł. Przychody operacyjne w tym okresie wzrosły natomiast o 28 proc. rok do roku, osiągając 28,4 mln zł.

Z kolei wynik EBITDA obniżył się o 0,5 mln zł - do 3,7 mln zł, a zysk operacyjny o 0,4 mln zł - do 2,5 mln zł, co - jak informuje grupa - miało związek głównie z niekorzystną zmianą kursu walut oraz przejściowym wydłużeniem realizacji niektórych projektów.

- W drugim kwartale dotknęło nas m.in. osłabienie złotego. Spodziewamy się jednak zdecydowanej poprawy wskaźników sprzedaży i zysku w drugim półroczu. Nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca (a tym bardziej kwartału), ale sądzimy, że trzeci kwartał w spółce zależnej Fabrity może być znakomity. To bardzo pozytywny sygnał szczególnie w sytuacji spowolnienia rynkowego w obszarze projektów software-development - mówi Paweł Wujec, prezes Fabrity Holding.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software.

Największymi udziałowcami grupy są IPO30 UNIPESSOAL LDA - 26,06 proc., Janusz Żebrowski 15,68 proc. oraz FRAM FIZ 9,8 proc.

