Dobre wyniki finansowe banków za maj

Wynik finansowy sektora bankowego na koniec maja 2021 r. osiągnął poziom 5,8 mld zł i był wyższy o 2,4 mld zł, czyli o 70,2 proc. od wyniku osiągniętego na koniec maja 2020 r. – poinformowała w środę Komisja Nadzoru Finansowego.

Wynik finansowy sektora bankowego na koniec maja 2021 r. osiągnął poziom 5,8 mld zł i był wyższy o 2,4 mld zł, czyli o 70,2 proc. od wyniku osiągniętego na koniec maja 2020 r. W samym maju wynik sektora sięgnął 1,48 mld zł i był niższy o 265 mln zł od wyniku z kwietnia br. (1,74 mld zł) - poinformowała w środę Komisja Nadzoru Finansowego.

Z danych przedstawionych przez KNF wynika, że na koniec maja 2021 r. 24 banki (6 komercyjnych i 18 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 263,0 mln zł. Banki te miały ok. 8,1 proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki wykazały łącznie zysk w wysokości 6 022,4 mln zł.

Jak poinformowała KNF, wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju br. zwiększył się o 3,9 mld zł. Wzrost ten dotyczył zarówno należności od gospodarstw domowych (wzrost o 3,0 mld zł), jak i przedsiębiorstw niefinansowych (wzrost o 0,9 mld zł).

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w maju 2021 r. zwiększył się o 0,8 mld zł do poziomu 483,5 mld zł (czyli 0,2 proc. m/m i o 3,7 proc. r/r). Portfel kredytów złotowych brutto zwiększył się w miesiącu o 3,8 mld zł, do 373,1 mld zł (czyli 1,0 proc. m/m i o 10,0 proc. r/r). Z kolei portfel kredytów mieszkaniowych walutowych zmniejszył się w miesiącu o 3,0 mld zł, do 110,4 mld zł ( to spadek o 2,7 proc. m/m i o 13,2 proc. r/r). Jak poinformowała KNF, spadek wartości portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych to "efekt utworzenia rezerw na ugody, aprecjacji złotego i spłat klientów".

Według danych KNF, portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w maju br. zwiększył się o 1,6 mld zł do poziomu 180,1 mld zł (+0,9 proc. m/m i +1,0 proc. r/r).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl