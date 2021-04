Dobry kwartał dla Polskiej Strefy Inwestycji

W I kw. 2021 r. wydano 96 decyzji o wsparciu nowych przedsięwzięć w Polskiej Strefie Inwestycji na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

"W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. w ramach PSI wydano 96 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł. Dzięki temu ma powstać blisko 4 tys. nowych miejsc pracy" - powiedział cytowany w informacji wiceszef MRPiT i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak. Dodał, że liczba projektów jest o jedną trzecią większa niż w analogicznym okresie ub.r. a ich wartość aż o 89 proc. przekracza tę z I kw. 2020 r.

"Dzięki temu ma też powstać 3938 nowych miejsc pracy, czyli o 139 proc. (!) więcej niż deklarowano na koniec marca ubiegłego roku. To oznacza, że pomimo pandemii, inwestorzy nie rezygnują z realizacji nowych przedsięwzięć na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. Cieszę się, że Polska dla wielu przedsiębiorców z całego świata pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych - pod względem lokalizacji inwestycji - miejsc w Europie" - powiedział wiceminister.

Według danych za pierwszy kwartał 2021 r. - jak czytamy - największą liczbę decyzji o wsparciu otrzymały trzy strefy: Katowicka SSE, Łódzka SSE i Kostrzyńsko-Słubicka SSE. Wskazano, że od stycznia do marca br. łącznie zakontraktowano tam 40 nowych inwestycji o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł. "Stanowią one 32 proc. wszystkich projektów, które zainicjowano w strefach w pierwszym kwartale 2021 r., a które otrzymały pomoc w ramach PSI" - napisano.

Zaznaczono, że od września 2018 r. do końca marca 2021 r. na terenie Polskiej Strefy Inwestycji wydano łącznie 904 decyzje ze wsparciem finansowym szacowanym na 39,9 mld zł. Równocześnie inwestorzy zadeklarowali utworzenie 18 700 nowych miejsc pracy.

Z danych resortu rozwoju, pracy i technologii wynika, że stale wzrasta udział polskiego sektora MŚP w liczbie realizowanych projektów na terenie PSI. W 2020 r. wzrósł on do 65 proc., a w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnął poziom 67 proc. Wskazano. że deklarowana wartość inwestycji, za które odpowiadają mikro, małe i średnie firmy, wyniósł odpowiednio 18 proc. w całym 2020 r. oraz 27 proc. w pierwszym kwartale 2021 r.

Napisano, że Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko - jak wcześniej - na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do specjalnych stref ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI - zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.

