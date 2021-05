Dobry początek roku dla BNP Paribas Bank Polska

W pierwszym kwartale 2021 r. grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 164 mln zł, czyli o 42,5 proc. wyższy niż rok wcześniej oraz zbliżony do czwartego kwartału 2020 r. (spadek o 2,1 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mniejsze koszty

Wspieranie gospodarki

Utrzymana dynamika cyfrowych zmian

W pierwszym kwartale 2021 r. grupa osiągnęła wyraźny wzrost wolumenu produktów inwestycyjnych (wzrost 12,3 proc. k/k i wzrost 56,7 proc. r/r), w tym środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych grupy BNP Paribas (wzrost 18,0 proc. k/k i wzrost 99,3 proc. r/r).W pierwszym kwartale 2021 r. grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska ograniczyła koszty funkcjonowania do poziomu 665 mln zł (spadek 10,0 proc. r/r), co było rezultatem dalszej poprawy efektywności kosztowej oraz obniżenia składek na BFG. Realizacja programu optymalizacji zatrudnienia pozwoliła na redukcję kosztów pracowniczych (spadek 1,8 proc. k/k i spadek 7,3 proc. r/r).Łączny koszt ryzyka wyniósł w pierwszym kwartale 2021 r. 60 mln zł (spadek 44,7 proc. k/k i spadek 69,7 proc. r/r). Podstawą niskich kosztów ryzyka w pierwszym kwartale 2021 r. była potwierdzona odporność portfela kredytowego na krótkoterminowe wstrząsy i dobre zachowanie portfela w zakresie terminowości spłat.Wskaźnik NPL (wskaźnik kredytów zagrożonych) dla portfela kredytowego wycenianego wg zamortyzowanego kosztu na koniec pierwszego kwartału wyniósł 5,3 proc.Łączny koszt rezerw na ryzyko prawne związane z frankowymi kredytami mieszkaniowymi wyniósł 71,9 mln zł.W pierwszym kwartale 2021 r. grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska współfinansowała przejęcie Sage Polska przez Mid Europa Partners i nabycie udziałów w spółce Bielenda Kosmetyki Naturalne przez Innova Capital, pełnił rolę agenta kredytu w konsorcjum zapewniającym finansowanie grupie Ciech oraz rolę bookrunnera, głównego organizatora i kredytodawcy w finansowaniu InPost po IPO.Priorytetem banku pozostaje działanie na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności zapobieganie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. BNP Paribas Bank Polska finansuje zarówno duże inwestycje z sektora energetyki odnawialnej, jak i przydomowe instalacje fotowoltaiczne.Bank do tej pory sfinansował łącznie 23,4 tys. instalacji, z czego w samym pierwszym kwartale tego roku blisko 3 tys. instalacji. W lutym 2021 r. bank zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą Wsparcia Eksperckiego (Expert Support Facility Agreement) na rzecz rozwoju finansowania efektywności energetycznej. Bank włączył się również w tworzenie produktów finansowych w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.Bank konsekwentnie kontynuuje proces dynamicznego rozwoju usług cyfrowych. Łącznie z kanałów zdalnych korzysta już 1,4 mln klientów, z czego 728 tys. to użytkownicy aplikacji GOmobile (wzrost 9,0 proc. k/k). Liczba transakcji mobilnych w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 8,8 mln (wzrost 10,4 proc. k/k), a transakcji Blik 3,4 mln (wzrost 10,7 proc. k/k).W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku w banku około 142 tys. dokumentów podpisano za pomocą e-podpisu Autenti. Polityka paperless przełożyła się w tym czasie na oszczędność 325 tys. kartek papieru. Digitalizacja procesu autoryzacji od 2018 r. skutkowała ograniczeniem emisji dwutlenku węgla o niemal 6 ton oraz zużycia wody o ok. 170 metrów sześciennych.Na koniec marca 2021 r. BNP Paribas Bank Polska miał 446 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, z czego 124 oddziały w pełni bezgotówkowe i obsługiwał 3,958 mln Klientów.