Dobry rok Grupy PTWP

Znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto, zysku brutto i łącznych przychodów netto ze sprzedaży - to główne wnioski z zatwierdzonego przez biegłych rewidentów sprawozdania podsumowującego działalność grupy kapitałowej PTWP w 2021 r. Na przestrzeni poprzedniego roku kluczowe wskaźniki finansowe Grupy PTWP zaczęły wracać do poziomu sprzed pandemii. Wpływ na to miały m.in. efektywne pod kątem rozwoju i zysków zmiany wdrażane w każdym z obszarów działalności, a w szczególności transformacja w kierunku digital.

Globalny trend, jakim jest przyspieszona cyfryzacja, zainteresowanie rynku i zmiany w e-commerce to czynniki, które zdecydowały o uczynieniu z segmentu digital kluczowego obszaru rozwoju Grupy PTWP.

Specjalistyczne serwisy internetowe umocniły swoją pozycję lidera w poszczególnych segmentach, notując bardzo dobre wyniki oglądalności. Miesięcznie portale należące do PTWP odwiedza już 9,2 mln unikalnych użytkowników.

Zarząd Grupy PTWP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,54 zł brutto za jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 2 993 039,48 zł.

W 2021 roku Grupa PTWP wypracowała ponad 9,3 mln zł zysku brutto oraz zysk netto na poziomie ponad 8 mln zł, co oznacza ponad 10-krotny wzrost w stosunku do roku wcześniejszego.

Przychody netto przekroczyły 55 mln zł i znacząco wrosły po szczególnie trudnym, naznaczonym pandemią 2020 roku.

EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosła 10,8 mln zł. Istotnie lepsze wyniki w 2021 roku generowały spółki zależne PTWP Online i PTWP Event Center.

Giełdowa kapitalizacja spółki notowanej na rynku NewConnect wynosi obecnie 49 288 971,6 zł przy kursie za jedną akcję na poziomie 41,8 zł.

- Działalność Grupy Kapitałowej PTWP w 2021 roku dostosowaliśmy do sytuacji związanej z pandemią. W obiektach zarządzanych przez PTWP Event Center, zgodnie z rozporządzeniami rządowymi, w pierwszej połowie 2021 roku nie odbywały się wydarzenia. Imprezy własne organizowaliśmy w formie hybrydowej i online - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

- Z kolei w drugim półroczu 2021 r. nastąpiło ożywienie branży eventowej. Zorganizowaliśmy z sukcesem szereg wydarzeń własnych w formule stacjonarnej i hybrydowej, takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Rynku Zdrowia, Forum Rynku Spożywczego i Handlu czy Property Forum - dodaje.

W zarządzanych przez spółkę PTWP Event Center obiektach, Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku, odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń, w tym prestiżowy Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021.

Poprzedni rok był także czasem budowania i niemal stuprocentowego zapełnienia kalendarza wydarzeń na kolejny rok, w tym m.in. 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (ONZ - UN Habitat).

Akcje mają motywować pracowników

- W 2021 roku skoncentrowaliśmy się na rozbudowie zespołu, wzmocnieniu kompetencji w obszarze nowych technologii i inwestycjach w narzędzia IT, co pozwala nam intensywnie pracować nad rozwojem serwisów i ich integracją z platformami e-commerce czy opracowaniem i wdrożeniem nowych portali i produktów - zaznacza Wojciech Kuśpik.

- Naszą strategię opieramy przede wszystkim na inwestycji w innowacyjne, internetowe rozwiązania i szacujemy, że w 2022 roku i w kolejnych latach największą dynamikę wzrostów przychodów i zysku odnotujemy właśnie w segmencie digital - dodaje Wojciech Kuśpik.

Wypracowany zysk brutto, przekraczający na poziomie skonsolidowanym wymagane 5 mln zł (przed opodatkowaniem), jest podstawą do uruchomienia zapowiadanego przed rokiem programu motywacyjnego, mającego na celu wynagrodzenie i motywowanie kluczowych i zasłużonych dla PTWP pracowników.

Do członków organów spółki, kierowników oraz szerokiej kadry, współpracującej z Grupą nie mniej niż 3 lata, mogą trafić akcje - cena jednej to 11 złotych. Łącznie spółka przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów, a wdrożenie programu do realizacji zostanie zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

- Przesłankę uruchomienia programu motywacyjnego zrealizowaliśmy z nawiązką - to cieszy, bo pozwoli naszym pracownikom partycypować w zyskach związanych z rozwojem Grupy, a jednocześnie ten rozwój stymulować. Korzyści z realizacji tego programu są nie do przecenienia: efektywne motywowanie kluczowych pracowników naszej firmy i docenienie ich wkładu w budowanie naszej pozycji rynkowej i osiąganie celów strategicznych, a w konsekwencji - zwiększanie przychodów i wartości firmy - podsumowuje Wojciech Kuśpik.

W ślad za bardzo dobrymi wynikami finansowymi zarząd Grupy PTWP zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy również wypłatę dywidendy w wysokości 2,54 zł brutto za jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 2 993 039,48 zł. Jej zatwierdzenie nastąpi w czasie Walnego Zgromadzenia, którego datę wyznaczono na 29 czerwca br.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, spółka matka Grupy kapitałowej PTWP działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach - to obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność Grupy.

Należąca do Grupy spółka PTWP On-line Sp. o.o. jest wydawcą specjalistycznych portali biznesowych, m.in. WNP.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, pulsHR.pl oraz serwisów internetowych i tytułów prasowych w kategorii przemysł, ochrona zdrowia i rolnictwo.

Ponadto Grupa jest właścicielem platform e-commerce z ofertami z branży rolno-spożywczej - Giełda Rolna oraz sprzedaży i wynajmu nieruchomości komercyjnych - Property Stock. Spółka matka koncentruje się na organizacji eventów branżowych i wydawaniu prasy.

Spółka PTWP Event Center zarządza obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach. W 2022 roku PTWP SA planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW w Warszawie.

