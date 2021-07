Dochód rozporządzalny Polaków notuje nadzwyczajne wzrosty

Wzrost dochodów Polaków w 2019 r. okazał się silniejszy niż obserwowany w latach poprzednich - ocenia Paula Kukułowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując najnowsze informacje OECD. Jej zdaniem jet to efekt min. rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko.

Jak wynika ze statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w Polsce urósł w 2019 r. o 6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. To jeden z najlepszych wyników spośród 37 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata zrzeszonych w Organizacji.

Kukułowicz zwróciła uwagę, że wzrost dochodów Polaków w 2019 r. okazał się "wyraźnie silniejszy" niż obserwowany w latach poprzednich. "Osiągnięty w 2019 r. poziom 6 proc. był bowiem dwa razy wyższy niż w 2018 r., kiedy to dochody Polaków wzrosły o 2,9 proc. względem roku poprzedniego" - zaznaczyła.



Według analityczki zespołu strategii PIE ten efekt w dużej mierze wynikał z rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko w rodzinie. Kukułowicz zaznaczyła, że wzrost dochodów jest w Polsce od wielu lat wyraźnie wyższy niż średnia dla państw unijnych - o ile w latach 2008-2019 w państwach Unii dochody ludności wzrosły średnio o 21 proc. to w Polsce o 57 proc.

Zdaniem ekspertki wynika to w dużej mierze z efektu niskiej bazy - "a więc wciąż relatywnie niskich dochodów Polaków na tle Europejczyków". "Możemy spodziewać się, że wraz ze zbliżaniem się dochodów Polaków do średniej europejskiej dynamika wzrostu dochodów będzie się zmniejszać" - oceniła.

Polska wśród światowych liderów

Na pierwszym miejscu zestawienia uplasował się najmłodszy członek OECD, Kostaryka, w której dochody gospodarstw domowych wzrosły o 7,5 proc. rocznie (dane dla tego kraju pochodzą z 2017 r., OECD w swoich statystykach używa najnowszych dostępnych danych).



Wyższy wzrost niż w Polsce odnotowano jedynie w Kanadzie, Estonii i na Litwie. Roczny wzrost dochodu rozporządzalnego na Węgrzech wyniósł 4,2 proc., w USA - 3,6 proc., w Czechach - 3,2 proc., we Francji - 1,8 proc., w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii - 1,7 proc.



W Niemczech wskaźnik ten wynosił nieco poniżej zera, a we Włoszech realny dochód gospodarstw domowych spadł o 2,1 proc.



Podawany przez OECD wskaźnik realnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych mierzy wszystkie źródła dochodu, takie jak wynagrodzenia czy świadczenia socjalne, pomniejszone o bieżące podatki i składki. Dane są skorygowane o inflację.

