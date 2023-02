Dochody budżetu państwa niższe niż przed rokiem

W styczniu br. dochody budżetu państwa były niższe o 4,2 mld zł, tj. o 7,1 proc. w stosunku do stycznia 2022 r. i wyniosły ok. 54,5 mld zł – powiedział główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki.

"W styczniu br. dochody budżetu państwa były niższe o 4,2 mld zł, tj. o 7,1 proc. w stosunku do stycznia 2022 r. i wyniosły ok. 54,5 mld zł" - powiedział główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki.

Dodał, że dochody z VAT w styczniu br. były niższe o ok. 7 mld zł, tj. 21,4 proc. r/r i wyniosły ok. 25,7 mld zł.

"Według wstępnych informacji zwroty VAT dokonane w styczniu br. w porównaniu do stycznia 2022 r. były wyższe o ok. 8 mld zł, tj. o 101 proc. Dodatkowo analizując dane nt. wykonania VAT należy uwzględnić efekt tarczy antyinflacyjnej, która działała w 2022 r. i której efekt był widoczny w dochodach osiągniętych w styczniu 2023 r. " - powiedział Łukasz Czernicki.

Główny ekonomista MF stwierdził także, że dochody z podatku akcyzowego w styczniu br. były wyższe o ok. 1,3 mld zł tj. 21,3 proc. r/r i wyniosły ok. 7,1 mld zł

"Dochody budżetu państwa z PIT w styczniu br. były niższe o około 0,7 mld zł, tj. o 6,6 proc. r/r i wyniosły ok. 10 mld zł. Słabsze wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT w styczniu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika przede wszystkim z reform systemu podatkowego wprowadzonych na przestrzeni 2022 r." - stwierdził Łukasz Czernicki. - "Dochody budżetu państwa z CIT w styczniu br. były wyższe o ok. 0,1 mld zł, tj. 2,7 proc. r/r i wyniosły ok. 5,4 mld zł" - dodał.

