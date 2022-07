Pod koniec czerwca frank przewyższył wartością euro. Dwa tygodnie później podobny scenariusz odgrywa się w notowaniach euro i dolara. Dwie najważniejsze waluty praktycznie osiągnęły równość, co zdarzyło się pierwszy raz od końcówki 2002 r., i kosztują około 4,80 zł. Oznacza to zarazem, że dolar w relacji do złotego jest najdroższy w historii - komentuje Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, wskazuje, że w lutym 2022, po napaści Rosji na Ukrainę tzw. twarde waluty gwałtownie drożały przez rynkową panikę wywołaną przez wojnę, a dziś kursy walut systematycznie i stopniowo pną się do góry w wyniku jej długofalowych konsekwencji.

Zobacz także: Inflacja sięgnie blisko 19 proc. NBP podał, kiedy to nastąpi

Złotego osłabia widmo kryzysu energetycznego i głębokiej recesji

- W rezultacie zmniejszania dostaw rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej, strefie euro coraz głębiej zagląda w oczy widmo kryzysu energetycznego i głębokiej recesji. W takim otoczeniu euro jest gwałtownie przeceniane w relacji do dolara, ale także franka. Wraz ze wspólną walutą toną waluty silnie powiązane z koniunkturą na Starym Kontynencie i nastrojami na rynkach finansowych. Złoty otwiera ten zbiór, w którym znajdziemy również koronę szwedzką, forinta, czy koronę czeską - stwierdził Bartosz Sawicki.

Bartosz Sawicki w komentarzu z 12 lipca 2022, z godziny 9:00 stwierdził też, że kurs euro do dolara jest "dosłownie o włos od osiągnięcia parytetu po raz pierwszy od dwudziestu lat". Podał, że od poziomu 1,00 kurs dzieliło w nocy mniej niż 0,05 proc., a od początku miesiąca "kurs runął już blisko 5 proc., a w rok obniżył się o 15 proc.".

Czytaj również: We wtorek rano euro i dolar po ok. 4,80 zł

Euro nie ma argumentów, by zneutralizować atuty dolara

- Euro w tej chwili nie ma absolutnie żadnych argumentów mogących zneutralizować atuty dolara: zdecydowanie walczący z inflacją bank centralny, rozgrzany rynek pracy dający nadzieje na uniknięcie recesji i tzw. miękkie lądowanie oraz niezależność energetyczną USA przekładającą się na warunki handlu zagranicznego i sytuację w bilansie płatniczym - stwierdził Bartosz Sawicki.

Dodał, że „po tym jak kurs EUR/USD sforsował w ubiegłym tygodniu dołki z 2017 roku, które wiosną kilkukrotnie powstrzymywały spadki kursu, otworzyła się droga do zrównania się głównych walut wartością i wśród inwestorów tendencja ta stała się hitem lata, nośnym motywem inwestycyjnym”.

- W rezultacie wspólnej walucie zagraża dalsza, lawinowa wyprzedaż po sforsowaniu parytetu a presja na jej osłabienie może się utrzymywać tak długo, jak w Unii Europejskiej nie przyspieszy proces odbudowy zapasów gazu ziemnego przed sezonem grzewczym. A tego nic nie zwiastuje, gdyż w minionych tygodniach dostawy z Rosji do Niemiec nie przekraczały połowy średniej z 2021 roku - stwierdził Bartosz Sawicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl