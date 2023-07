Dolar zanurkował poniżej psychologicznej bariery. Tak tani nie był od blisko 1,5 roku

W czwartek po godz. 7 polska waluta zyskała na wartości w stosunku do euro o 0,09 proc., za które trzeba było zapłacić ponad 4,43 zł. Złoty osłabił się zaś wobec dolara o 0,08 proc., do 3,98 zł, oraz franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do 4,6 zł.

W środę po południu skala osłabienia dolara wobec złotego, wycenianego na 3,99 zł, wyniosła 0,9 proc. Kurs polskiej waluty stracił na wartości o 0,05 proc. do euro, oraz 0,31 proc. wobec franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, a frank - 4,59 zł.

Wyprzedaż dolara przyspieszyła w środę. Winne odczyty inflacji za czerwiec

"Kurs dolara po siedemnastu miesiącach powrócił poniżej bariery 4 zł. USD/PLN potrzebował dokładnie 205 sesji, by z historycznych szczytów zanotowanych we wrześniu powyżej 5,05 runąć o przeszło 21 proc." - analizuje Bartosz Sawicki z Cinkciarz.pl.

Analityk ocenił, że impulsem do spadku kursu dolara były odczyty inflacji za czerwiec, które okazały się niższe od prognoz. "Wyprzedaż USD po ostatnich danych z rynku pracy w USA, które potwierdziły stopniowe słabnięcie tej sfery gospodarki, przyspieszyła w środę" - podkreśla Sawicki.

"Choć w krótkim terminie istnieje znaczące ryzyko korekty wynikające z upartego manifestowania przez Fed potrzeby dalszego podwyższania stóp procentowych, to nasze prognozy dla USD w szerszym horyzoncie pozostają spadkowe" - prognozuje Cinkciarz.pl.

Do końca roku dolar nie powinien przebić bariery 4 zł

"W lipcu dolar potaniał o 2 proc., ale złoty nie zyskuje w relacji do wspólnej waluty i funta. Kurs euro po odbiciu od 4,50 zł cofnął się w kierunku długoterminowych minimów i EUR/PLN ustabilizował się w pobliżu 4,45. GBP/PLN od trzech miesięcy fluktuuje w ramach szerokiego przedziału wahań wokół 5,20. Z kolei kurs franka rośnie w tym miesiącu o ok. 1,5 proc., a CHF/PLN narusza 4,60. Jeszcze gwałtowniej drożeją wcześniej brutalnie przecenione korona norweska i korona szwedzka, które odbiły o odpowiednio 4 i 2 proc." - przypomina Sawicki.

"Choć występuje ryzyko letniej korekty kursu dolara, prognozy walutowe Cinkciarz.pl zakładają niezmiennie, że w drugim półroczu USD/PLN na dobre przełamie barierę 4,0, a na koniec grudnia amerykańska waluta będzie wyceniana na 3,93 zł. Po finalizacji cyklu podwyżek postępujące hamowanie wzrostu gospodarczego w USA, kontynuacja dezinflacji oraz pogorszenie kondycji rynku pracy powinny w czwartym kwartale uderzyć w USD. Zwłaszcza jeśli dzięki nowej dozie stymulacji wzrost gospodarczy w Chinach otrząśnie się z ostatniej zadyszki" - ocenia Bartosz Sawicki.

