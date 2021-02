Dolna Odra: Wszelkimi siłami przywracamy moc kotła w EC Pomorzany

Wszelkimi siłami przywracamy moc jednego z kotłów (w Elektrociepłowni Pomorzany) – powiedział w środę dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra Sylwester Chruszcz. Wskazał, że skutki awarii wynikają także z tego, że "szczecińska sieć ciepłownicza nie jest wydolna".

"Po zakłóceniu, które mieliśmy w poniedziałek, spowodowanym niekorzystną sytuacją atmosferyczną - przez co mieliśmy zakłócenia na pompach, mieliśmy zabrudzenia - dzisiaj wszelkimi siłami (…) przywracamy moc jednego z kotłów, tak, aby ruszyć turbinę i aby przywrócić tę moc dla miasta Szczecina. W możliwie najszybszym czasie chcemy przywrócić to ciepło" - powiedział w środę dziennikarzom dyrektor należącego do PGE GiEK Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) Sylwester Chruszcz.

Zaznaczył, że elektrociepłownie pracują mocą, "wyższą niż przed zakłóceniem": z Elektrociepłowni Pomorzany podawana jest połowa mocy i ok. 80 proc. mocy z Elektrowni Szczecin. Chruszcz dodał, że zakłócenie wynika także z tego, iż "szczecińska sieć ciepłownicza nie jest wydolna" i nie przekazuje odpowiedniej ilości energii "do tych dzielnic, do których potrzeba".

Dodał, że fakt, iż część mieszkańców Szczecina nie ma ciepła to "ewidentne wskazanie na to, że sieć ciepłownicza powinna być modernizowana, przeprojektowana".

"Problemem jest nie nasze zakłócenie, które my wyeliminujemy w możliwie szybkim czasie, ale problemem jest to, że szczecińskie sieci ciepłownicze nie są wydolne, nie są w stanie tak przemodelować przesyłu swojego ciepła, żeby zapewnić je wszystkim mieszkańcom miasta" - dodał Chruszcz.

Dopytywany o to, czy można wyznaczyć termin, kiedy zostanie usunięta awaria, odpowiedział, że ZEDO pracuje "pełną mocą, na sto procent, 24 godziny na dobę, wszelkimi osobami, które mają wiedzę, najlepszymi specjalistami w tej części kraju", aby jeden z kotłów przywrócić do sieci.

Obecnie nie pracuje jeden z dwóch bloków EC Pomorzany, drugi pracuje z mocą 87 MWt.

Szczecińska Energetyka Cieplna zaznaczyła w środę, że wszystkie jej źródła - Ciepłownia Rejonowa Dąbska i Ciepłownia Rejonowa Marlicza, a także Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów "pracują maksymalną mocą, aby minimalizować skutki tej awarii".

Według wyliczeń SEC, problemy z dostawami ciepła ma ok. 30 tys. mieszkańców Szczecina.